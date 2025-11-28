أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025

تنطلق اليوم الجمعة 28-11-2025 عدد من المباريات، أبرزها مباراة الأهلي والجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد X نهضة بركان – 6 مساء

شبيبة القبائل X يانج أفريكانز – 6 مساء

الجيش الملكي X الأهلي – 9 مساء

مولودية الجزائر X صن داونز – 9 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

زيسكو يونايتد X المصري – 3 مساء

عزام يونايتد X الوداد – 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي X إلتشي – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو X ساسولو – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز X رين – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ X لايبزيج – 9:30 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود X الخليج – 4:50 مساء

الأهلي X القادسية – 7:30 مساء