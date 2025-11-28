أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025

تنطلق اليوم الجمعة 28-11-2025 عدد من المباريات، أبرزها مباراة الأهلي والجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد X نهضة بركان – 6 مساء
شبيبة القبائل X يانج أفريكانز – 6 مساء
الجيش الملكي X الأهلي – 9 مساء
مولودية الجزائر X صن داونز – 9 مساء
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية
زيسكو يونايتد X المصري – 3 مساء
عزام يونايتد X الوداد – 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي X إلتشي – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كومو X ساسولو – 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ميتز X رين – 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ X لايبزيج – 9:30 مساء
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود X الخليج – 4:50 مساء
الأهلي X القادسية – 7:30 مساء