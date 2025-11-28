كمونة: دفاع الأهلي يتطور.. والزمالك بحاجة لمدرب خبرة

أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الدفاعي الذي يقدمه لاعبو الأهلي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الخط الخلفي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستويين الفردي والجماعي.

وقال كمونة خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة MBC مصر 2:

"دفاع الأهلي في تحسن مستمر، وهناك حالة تجانس واضحة بين الرباعي أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وده كان له دور أساسي في تحسين الحالة الدفاعية للفريق."

وأضاف: "من وجهة نظري الأهلي محتاج ظهير أيسر بقدرات محمد عمارة أو سيد معوض… لاعب يكون ليه بصمة دفاعيًا وهجوميًا، مع الاعتماد على كوكا في وسط الملعب."

وتحدث كمونة عن الوضع الفني داخل الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، قائلًا: "الزمالك يحتاج إلى مدرب صاحب خبرات كبيرة يعرف يوظف اللاعبين بالشكل الصحيح، وهذا لا يقلل من أحمد عبد الرؤوف، فهو مدرب جيد، لكن الخبرة بتلعب دور مهم… وده نفس اللي حصل مع محمد يوسف في بداية مشواره كمدرب."

واختتم كمونة بأن المرحلة الحالية داخل الزمالك تتطلب مدربًا مخضرمًا قادرًا على إدارة المرحلة مع توفير الأجواء المناسبة للنجاح.