هاني رمزي: انضمام حسام عبد المجيد للأهلي طبيعي

يرى هاني رمزي، لاعب الأهلي السابق، أن تفكير لاعب الزمالك حسام عبد المجيد في عرض الانضمام للأهلي أمر طبيعي وعادي في ظل عصر الاحتراف وانتقال اللاعبين بين الأندية بناءً على الظروف المادية والعقود.

وقال رمزي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، رداً على سؤال حول موقفه لو تلقى عرضًا من الزمالك: "أنا لو مكان حسام عبد المجيد ويوجد أزمات مادية تحيط بالنادي وعقدي يقترب من النهاية وعرض علي الأمر، سأفكر فيه، ولا يوجد أي مشكلة، وسيكون من الطبيعي التفكير في الرحيل في ظل هذه الأزمات".

وأضاف: "حسام عبد المجيد لاعب جيد، والأهلي لا يمكن أن يعاب إذا دخل في مفاوضات معه ونجح في إتمام الصفقة إذا حدثت".

وعن الأفضل للزمالك في الوقت الحالي، ما بين المدرب المصري والأجنبي، قال رمزي: "أرى أن الزمالك يقدم أداءً جيدًا وكرة جيدة تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، خاصة في ظل الظروف الحالية للنادي".

واختتم تصريحاته: "إذا توفرت العوامل المساعدة لأحمد عبد الرؤوف والتي ستتوفر للمدرب الأجنبي، بالتأكيد سينجح".