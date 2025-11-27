تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

شهد اليوم الثاني من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عددًا من الفعاليات والعروض الهامة، كان أبرزها العرضُ المسرحي المصري «قبل انتهاء العالم بدقيقة»، والذي يشارك في مسابقة المونودراما.

وحظي العرض، الذي تولّى إخراجه وكتابته أبانوب نبيل، بإعجاب الحاضرين؛ إذ حصد بطل العمل أبانوب بحر إشادات واسعة، كما حرصت كل من الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان على الإثناء على العرض وأداء البطل، وصعدتا إلى المسرح لالتقاط صورة مع فريق العمل.

كما شهد اليوم الثاني عرض المسرحية الإيطالية «سكرين»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين، واستمر التصفيق لفريق العمل لمدة تجاوزت خمس دقائق.

وخصّص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، سوقًا دوليًا مشتركًا بدأ باجتماع ضمّ أهم رؤساء ومديري المهرجانات المسرحية الكبرى حول العالم، في إطار التعاون المشترك بينها لبحث سبل الأفكار الجديدة، وتولّت ترجمة اللقاء الفنانة الدكتورة هاجر النحراوي.

شهد اللقاء حضورًا لافتًا لعدد من صُنّاع القرار المسرحي ومديري المهرجانات الدولية، وجاء انعقاده في إطار حرص المهرجان على فتح آفاق تعاون جديدة، وترسيخ شبكة علاقات مهنية ممتدة بين المؤسسات والجهات الفاعلة في المشهد المسرحي العالمي. وقد شكّل هذا التجمع منصةً للحوار البنّاء ناقش خلالها الحاضرون أهم التحديات التي تواجه المهرجانات، وسبل تطوير الشراكات المستدامة، إلى جانب وضع أسس عملية لتبادل العروض والتجارب التدريبية والمبادرات الشبابية.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المخرج مازن الغرباوي عن فخره بهذا اللقاء النوعي، مؤكدًا أن المهرجان منذ انطلاقه اعتمد على مبدأ التواصل بين الثقافات كركيزة أساسية لمشروعه. وأشار إلى أن الدبلوماسية الثقافية ليست مجرد شعار، بل ممارسة واقعية تُترجم عبر التعاون المشترك وتبادل الرؤى، بما يثري الحركة المسرحية ويمنح الشباب فرصًا أوسع للتجربة والتطور.

وناقش الحاضرون مجموعةً من المقترحات المتعلقة بعقد بروتوكولات تعاون مستقبلية تشمل تبادل العروض المسرحية، وتنظيم ورش عمل مشتركة، واستضافة مواسم ثقافية متبادلة، إضافة إلى وضع آليات واضحة لتيسير انتقال الفنانين وصناع المسرح بين المهرجانات المختلفة في إطار منظم وداعم للإبداع.

وأشاد رؤساء المهرجانات المشاركون بالدور الكبير الذي يلعبه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في تعزيز حضور المسرح العربي على الساحة الدولية، مؤكدين استعدادهم للدخول في تعاون فعّال يهدف إلى دعم الفنانين الشباب وتوفير منصات جديدة لهم. وقد قدّم رؤساء المهرجانات أنفسهم خلال اللقاء.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الثرية ودعمها لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفيةَ للمهرجان سيدةُ المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.