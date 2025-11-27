حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟

في القرن السابع عشر، اجتاحت أوروبا ظاهرة غريبة وصعبة الفهم، حيث تجول أطباء الطاعون في شوارع المدن بزيهم الغامض، الذي يتكون من عباءات طويلة وأقنعة تشبه رؤوس الطيور ذات المناقير البارزة.

لقد أثار هذا الزي الرعب والدهشة في النفوس، حتى أطلق عليه البعض لقب "رسول الموت".. ولكن ما الذي دفع الأطباء لارتداء هذه الأزياء الغريبة أثناء فترة الطاعون؟

تاريخ الموت الأسود

عرف الطاعون الدبلي المعروف أيضًا باسم "الموت الأسود" بأحد أسوأ الأوبئة التي شهدتها البشرية، حيث قضى على تقريبًا ثلثي سكان أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر.

عانت القارة من فوضى ورعب عارمين، حيث تهاوت المجتمعات ودمرت الحضارات. خلال القرون الأولى لتفشي الطاعون، لم يكن للأطباء زي خاص يحميهم، ونتيجة لذلك، أصيب الكثير منهم بالمرض أو فروا من المدن.

في عام 1619، ابتكر الطبيب الملكي الفرنسي شارل دي لورم زياً خاصاً لأطباء الطاعون، مصنوعًا من جلد الماعز ويشمل معطفًا طويلاً وقناعًا على شكل طائر، ليعد واحدًا من أولى أشكال معدات الوقاية في التاريخ. انتشر هذا الزي سريعًا في أرجاء أوروبا، آملاً أن يوفر الحماية من وباء قاتل.

يتكون الزي الكامل لأطباء الطاعون من عدة عناصر، كانت الأكثر بروزًا هي القناع ذو المنقار الطويل. صُنع هذا القناع بمنقار يصل طوله إلى حوالي 15 سم، مع وجود عدسات زجاجية للرؤية وفتحتين صغيرتين للسماح بدخول الهواء.

ما سر قناع طبيب الطاعون؟

القناع المنقار لم يكن بمثابة عازل بين الأطباء والمرضى كما يعتقد البعض، بل كان جزءًا من نظرية الميازما، التي كانت سائدة في ذلك الوقت؛ إذ كان يُعتقد أن الأمراض تنتشر من خلال الهواء الملوث والروائح الكريهة.

لتخفيف تأثير الميازما، ملأ أطباء الطاعون مناقيرهم بأعشاب ونباتات عطرية مثل الخزامى والنعناع، حيث اعتقدوا أن هذه الروائح القوية يمكن أن تحجب الملوثات. البعض الآخر استعمل الترياق، وهو خليط من الأعشاب والمكونات الأخرى.

تضمن الزي أيضًا معطفًا أسود طويلًا يرتدي فوق القناع، كان مغطى بالشمع أو شحم البقر لمنع التصاق سوائل المرضى به، بالإضافة إلى بنطال جلدي وقفازات من جلد الماعز. كان طبيب الطاعون يكمل مظهره بقبعة جلدية واسعة، تشير إلى وضعه كطبيب.

كما استخدم أطباء الطاعون عصا خشبية لممارسة نوع من التباعد الجسدي، حيث كانوا يستخدمونها لفحص المرضى دون ملامستهم. في بعض الأحيان، كان المرضى يطلبون منهم استخدام العصا كنوع من العقاب، اعتقادًا منهم أن الألم يمكن أن يخفف من الذنوب.

على الرغم من أن هذا الزي كان يعتبر أسطورة خلال فترة الكوميديا الإيطالية والاحتفالات الكرنفالية، إلا أنه لا يزال رمزًا لدور الإنسان في مكافحة الأوبئة عبر تاريخ البشرية، حيث كان يحمي الأطباء من بعض المخاطر، مثل رذاذ السعال أو الدم الملوث.