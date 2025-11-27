قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟

قناع الطاعون
قناع الطاعون
أحمد أيمن

في القرن السابع عشر، اجتاحت أوروبا ظاهرة غريبة وصعبة الفهم، حيث تجول أطباء الطاعون في شوارع المدن بزيهم الغامض، الذي يتكون من عباءات طويلة وأقنعة تشبه رؤوس الطيور ذات المناقير البارزة. 

لقد أثار هذا الزي الرعب والدهشة في النفوس، حتى أطلق عليه البعض لقب "رسول الموت".. ولكن ما الذي دفع الأطباء لارتداء هذه الأزياء الغريبة أثناء فترة الطاعون؟

تاريخ الموت الأسود

عرف الطاعون الدبلي المعروف أيضًا باسم "الموت الأسود" بأحد أسوأ الأوبئة التي شهدتها البشرية، حيث قضى على تقريبًا ثلثي سكان أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر. 

عانت القارة من فوضى ورعب عارمين، حيث تهاوت المجتمعات ودمرت الحضارات. خلال القرون الأولى لتفشي الطاعون، لم يكن للأطباء زي خاص يحميهم، ونتيجة لذلك، أصيب الكثير منهم بالمرض أو فروا من المدن.

في عام 1619، ابتكر الطبيب الملكي الفرنسي شارل دي لورم زياً خاصاً لأطباء الطاعون، مصنوعًا من جلد الماعز ويشمل معطفًا طويلاً وقناعًا على شكل طائر، ليعد واحدًا من أولى أشكال معدات الوقاية في التاريخ. انتشر هذا الزي سريعًا في أرجاء أوروبا، آملاً أن يوفر الحماية من وباء قاتل.

يتكون الزي الكامل لأطباء الطاعون من عدة عناصر، كانت الأكثر بروزًا هي القناع ذو المنقار الطويل. صُنع هذا القناع بمنقار يصل طوله إلى حوالي 15 سم، مع وجود عدسات زجاجية للرؤية وفتحتين صغيرتين للسماح بدخول الهواء. 

ما سر قناع طبيب الطاعون؟ 

القناع المنقار لم يكن بمثابة عازل بين الأطباء والمرضى كما يعتقد البعض، بل كان جزءًا من نظرية الميازما، التي كانت سائدة في ذلك الوقت؛ إذ كان يُعتقد أن الأمراض تنتشر من خلال الهواء الملوث والروائح الكريهة.

لتخفيف تأثير الميازما، ملأ أطباء الطاعون مناقيرهم بأعشاب ونباتات عطرية مثل الخزامى والنعناع، حيث اعتقدوا أن هذه الروائح القوية يمكن أن تحجب الملوثات. البعض الآخر استعمل الترياق، وهو خليط من الأعشاب والمكونات الأخرى.

تضمن الزي أيضًا معطفًا أسود طويلًا يرتدي فوق القناع، كان مغطى بالشمع أو شحم البقر لمنع التصاق سوائل المرضى به، بالإضافة إلى بنطال جلدي وقفازات من جلد الماعز. كان طبيب الطاعون يكمل مظهره بقبعة جلدية واسعة، تشير إلى وضعه كطبيب.

كما استخدم أطباء الطاعون عصا خشبية لممارسة نوع من التباعد الجسدي، حيث كانوا يستخدمونها لفحص المرضى دون ملامستهم. في بعض الأحيان، كان المرضى يطلبون منهم استخدام العصا كنوع من العقاب، اعتقادًا منهم أن الألم يمكن أن يخفف من الذنوب.

على الرغم من أن هذا الزي كان يعتبر أسطورة خلال فترة الكوميديا الإيطالية والاحتفالات الكرنفالية، إلا أنه لا يزال رمزًا لدور الإنسان في مكافحة الأوبئة عبر تاريخ البشرية، حيث كان يحمي الأطباء من بعض المخاطر، مثل رذاذ السعال أو الدم الملوث.

قناع الطاعون مرض الطاعون زي أطباء الطاعون رسول الموت سر قناع الطاعون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

ترشيحاتنا

الكاراتيه

اتحاد الكاراتيه عن تنظيم بطولة العالم: نشهد تطويرا هائلا للبنية التحتية الرياضية بمصر

أشرف زكي

منتقدا ما يحدث.. أشرف زكي: "السوشيال ميديا" ساهمت في ظاهرة تصوير عزاءات الفنانين ويصل الأمر للانتهاك

أشرف زكي

أشرف زكي: لدينا مشروع "ألف حلم" لمنح الشباب فرصًا حقيقية للتألق في التمثيل

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

فيديو

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد