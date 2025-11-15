بقناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف

وصل الصغير ياسين. م. ع، قبل قليل، برفقة والدته، إلى محكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، المنعقد بها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، يرتدي قناع سبايدر مان، وذلك لمتابعة جلسة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وحضر الصغير إلى قاعة المحكمة تحت رعاية والدته، لمتابعة مجريات الجلسة التي تستكمل نظر محاكمة المتهم صبري. ك. ج. ا، 79 عامًا، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم بهتك عرضه داخل المدرسة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.

وتشهد المحكمة إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر لتأمين انعقاد الجلسة التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من الرأي العام، نظرًا لما أثارته الواقعة من غضب واسع بين الأهالي.

وقضت محكمة جنايات دمنهور، في وقت سابق، بالسجن المؤبد على المتهم، قبل أن يتم استئناف الحكم، حيث تنظر المحكمة اليوم سادس جلسة استئناف في القضية، لجلسة اليوم للمرافعة.