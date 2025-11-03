أحمد موسى: صور ملكة الدنمارك أمام قناع توت عنخ آمون أفضل دعاية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملكة الدنمارك كانت في زيارة للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الصفحات الرسمية نشرت صورها وهي تقف أمام الملك توت عنخ آمون وكانت في منتهى الجمال.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحساب الملكي نشر صور انبهار الملكة ماري بالحضارة المصرية، مشيرًا إلى أنها كانت تنظر إلى كل تفصيلة.

وأضاف أن هذه دعاية بمئات الملايين من الدولارات، لافتًا إلى أن ملكة الدنمارك توجهت أمس منذ الساعة الخامسة والنصف إلى الهرم، وذهبت إلى أبو الهول وكانت تنظر إليه بكل انبهار.