أحمد موسي: هبوس رأس عمال ومهندسي المتحف الكبير واحد واحد

قدم الاعلامي احمد موسى التحيه لجميع عمال ومهندسي مصر المشاركين في اعداد وبناء المتحف المصري الكبير مرددا والله ممكن ان الف وابوس على راسهم كلهم واحد واحد دول عملوا بناء وصرح عالمي كبير اكبر متحف على وجه الارض.

واضاف الاعلامي احمد موسى خلال تقديمه حلقه اليوم برنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائيه صدى البلد، لازم نعمل حلول عاجله وسريعه لاي امر يعطل السياحه في مصر مره اخرى لازم نرفع شعار وداعا للبيروقراطيه التي تعطل السياحه والسياح اي سايح عايز يحصل على تاشيره دخول لمصر سياحه يحصل فورا بعد اجراء اللازم.

ولفت موسى انه من المتوقع قدوم 30 مليون سائح سنويا في ظرف عام او عامان على الأكثر، مؤكدا ان السياحه قادره على تقديم دفعه قويه وكبيره للاقتصاد المصري.