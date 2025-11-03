أخبار التوك شو| أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس.. ويوسف القعيد: نجيب محفوظ له تلاميذ كثر وتجربته لا تتكرر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس

عبر الإعلامي أحمد موسى عن فخره بالحالة الوطنية التي يعيشها المصريون هذه الأيام، مؤكدًا أن مشاعر السعادة والاعتزاز بالإنجازات المصرية أصبحت سمة واضحة في كل بيت.

يوسف القعيد: نجيب محفوظ له تلاميذ كثر وتجربته لا تتكرر.. فيديو

سأل الإعلامي تامر أمين، الروائي يوسف القعيد، قائلا: لماذا لا يوجد تلاميذ للأديب نجيب محفوظ؟

محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه سيتم الإعلان عن موعد للبعثة الخاصة بالمراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي.

الري: مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز البناء أو التعدي عليها

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة على استعداد تام لفترة السيول التي قد تشهدها بعض المحافظات، موضحًا أن الاستعدادات لهذه المواسم بدأت منذ سنوات طويلة ضمن خطة متكاملة لإدارة مياه الأمطار والسيول.

العالم يحتفي بمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير.. 3 مليارات مشاهدة للحدث الثقافي الأبرز

أكد الإعلامي أحمد موسى أن افتتاح المتحف المصري الكبير حظي باهتمام عالمي واسع، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الدولية تابعت الحدث واعتبرته الأهم ثقافيًا هذا الأسبوع.

يوسف القعيد: الرئيس السيسي بيكتب التاريخ بصدق.. فيديو

قال الروائي يوسف القعيد، أنا حسيت وأنا بتفرج على افتتاح المتحف المصري الكبير، إن التاريخ بيتكتب قدامي، بيكتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدق وإنسانية نادرة، ودرجة عالية من التواضع وحب البلد والمصريين.

الآثاريين العرب: مصر تعيد بناء التاريخ وتوجه رسالة حضارية للعالم

أكد الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن الحدث الثقافي الكبير الذي شهدته مصر يمثل رسالة حضارية بالغة الأهمية، ليس لمصر فحسب، بل للعالم بأسره، مشيراً إلى أنه يأتي في توقيت حرج تتعرض فيه هويتنا وتراثنا في المنطقة لخطر داهم.

أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم

وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصراره واستمراره في دعم مشروع المتحف المصري الكبير حتى اكتماله، مؤكدًا أن هذا الصرح العظيم يمثل هدية من مصر إلى الإنسانية جمعاء.

تامر أمين لاتحاد كرة اليد: ادبحوا جمل عشان النحس يتفك

علق الإعلامي تامر أمين، على خسارة منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد للناشئين وحصوله على المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

أشرف صبحي: لدينا برامج لانتقاء المواهب ومتابعة المصريين في الخارج

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كرة القدم لها مقوماتها واقتصادياتها وإعلامها، ولدينا برامج لانتقاء المواهب.