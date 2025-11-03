قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس.. ويوسف القعيد: نجيب محفوظ له تلاميذ كثر وتجربته لا تتكرر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس
عبر الإعلامي أحمد موسى عن فخره بالحالة الوطنية التي يعيشها المصريون هذه الأيام، مؤكدًا أن مشاعر السعادة والاعتزاز بالإنجازات المصرية أصبحت سمة واضحة في كل بيت.

يوسف القعيد: نجيب محفوظ له تلاميذ كثر وتجربته لا تتكرر.. فيديو
سأل الإعلامي تامر أمين، الروائي يوسف القعيد، قائلا: لماذا لا يوجد تلاميذ للأديب نجيب محفوظ؟

محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه سيتم الإعلان عن موعد للبعثة الخاصة بالمراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي.

الري: مخرات السيول ملكية عامة لا يجوز البناء أو التعدي عليها
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة على استعداد تام لفترة السيول التي قد تشهدها بعض المحافظات، موضحًا أن الاستعدادات لهذه المواسم بدأت منذ سنوات طويلة ضمن خطة متكاملة لإدارة مياه الأمطار والسيول.

العالم يحتفي بمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير.. 3 مليارات مشاهدة للحدث الثقافي الأبرز
أكد الإعلامي أحمد موسى أن افتتاح المتحف المصري الكبير حظي باهتمام عالمي واسع، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الدولية تابعت الحدث واعتبرته الأهم ثقافيًا هذا الأسبوع.

يوسف القعيد: الرئيس السيسي بيكتب التاريخ بصدق.. فيديو
قال الروائي يوسف القعيد، أنا حسيت وأنا بتفرج على افتتاح المتحف المصري الكبير، إن التاريخ بيتكتب قدامي، بيكتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدق وإنسانية نادرة، ودرجة عالية من التواضع وحب البلد والمصريين.

الآثاريين العرب: مصر تعيد بناء التاريخ وتوجه رسالة حضارية للعالم
أكد الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن الحدث الثقافي الكبير الذي شهدته مصر يمثل رسالة حضارية بالغة الأهمية، ليس لمصر فحسب، بل للعالم بأسره، مشيراً إلى أنه يأتي في توقيت حرج تتعرض فيه هويتنا وتراثنا في المنطقة لخطر داهم.

أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصراره واستمراره في دعم مشروع المتحف المصري الكبير حتى اكتماله، مؤكدًا أن هذا الصرح العظيم يمثل هدية من مصر إلى الإنسانية جمعاء.

تامر أمين لاتحاد كرة اليد: ادبحوا جمل عشان النحس يتفك
علق الإعلامي تامر أمين، على خسارة منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد للناشئين وحصوله على المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

أشرف صبحي: لدينا برامج لانتقاء المواهب ومتابعة المصريين في الخارج
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كرة القدم لها مقوماتها واقتصادياتها وإعلامها، ولدينا برامج لانتقاء المواهب.

أحمد موسى اللغة المصرية اللغة المصرية القديمة يوسف القعيد محمد معيط الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

خوان بيزيرا

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

ترامب يعلن عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة

الحرب الأوكرانية

موسكو تكشف هوية 3 مرتزقة أرجنتينيين لقوا مصرعهم في أوكرانيا

انهيار جليدي مفاجئ في جبال الألب

مأساة في جبال الألب الإيطالية.. مصرع 5 متسلقين ألمان إثر انهيار جليدي مفاجئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد