محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه سيتم الإعلان عن موعد للبعثة الخاصة بالمراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي.

وأضاف محمد معيط، في تصريح تليفزيوني، أن الملف الخاص بالأداء الاقتصادي ومجال الاصلاحات المالية والنقدية، وملف طروحات وفقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه بين البعثة وإدارة الصندوق.

وأشار إلى أن هناك حديث بين الصندوق والسلطات عن التصورات الخاصة بالطروحات الفترة القادمة.

وحول تقييم الصندوق لقرار رفع أسعار الوقود وتأثيره على التضخم، قال إن التضخم المؤشرات الخاصة به في مصر في نزول وأحيانا يكون له إجراء معين ويكون له تأثير معين، وفي مجال الاصلاحات مثل هذا الإجراء التضخم الخاص به يكون مؤقت ولكن يسير اتجاه الإصلاح الاقتصادي ككل مع الوقت وبالتالي يوصلنا إلى المستهدف للتضخم وهو في مصر 7% زائد 2 أو أقل 2.

وعن قيمة الشرائح التي قد تتحصل عليها مصر بعد إتمام المراجعة الخامسة والسادسة، أوضح معيط أنها ستكون حوالي 2.4% مليار دولار، وفي المراجعة الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة حوالي 274 مليون دولار.