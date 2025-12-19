قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
فرنسا تبدأ عمليات التفتيش في قضايا فساد.. وتورط وزيرة الثقافة
بالألعاب النارية.. معركة بين أنصار مرشحي الانتخابات عقب إعلان النتيجة بالقنطرة
الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني
أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا
مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
رياضة

كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
رباب الهواري

كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن الأسباب الحقيقية وراء الفجوة الإدارية التي نشأت بين ناديي الأهلي والزمالك على مدار السنوات الماضية، متطرقًا أيضًا إلى رأيه في تصريحات محمود عبد الرازق «شيكابالا» الأخيرة ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي.

الاستقرار الإداري سر تفوق الأهلي

أكد كمال درويش أن الفارق الأساسي بين الأهلي والزمالك يعود إلى الاستقرار الإداري، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يتمتع بمجالس إدارة مستقرة منذ ما يقرب من 40 إلى 50 عامًا. 

وأوضح أن هذا الاستقرار نتج عن وجود قيادة متجانسة، وخطط واضحة، والتفاف جماعي من جميع عناصر النادي حول الإدارة المنتخبة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على النجاحات المتتالية التي يحققها الأهلي على المستويين المحلي والقاري.

صراعات داخلية تعرقل الزمالك

وفي المقابل، أشار درويش إلى أن نادي الزمالك يعاني منذ سنوات طويلة من أزمات وصراعات داخلية متكررة، حيث تواجه أي إدارة منتخبة محاولات عرقلة من داخل المجلس نفسه. 

وأضاف أن النادي لم يشهد خلال الفترة الماضية مجلس إدارة يكمل مدته القانونية كاملة، وهو ما تسبب في غياب الرؤية الواضحة وعدم الاستمرارية في اتخاذ القرارات.

رأي درويش في تصريحات شيكابالا

وتطرق رئيس الزمالك الأسبق إلى تصريحات شيكابالا الأخيرة ضد مجلس الإدارة الحالي، معتبرًا أنها لم تكن موفقة. 

وأكد أن شيكابالا يُعد أحد أساطير نادي الزمالك والكرة المصرية، وكان من الأفضل أن يتحلى بمزيد من التحفظ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

دعوة لإعادة هيكلة الإدارة

واختتم كمال درويش تصريحاته بالتأكيد، أن الفوضى الإدارية داخل الزمالك أثرت بشكل سلبي على الأداءين الإداري والرياضي، داعيًا إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة الإدارة داخل النادي، ووضع نظام يضمن الاستقرار المؤسسي، من أجل استعادة الزمالك لمكانته الطبيعية وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.


 

