كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن الأسباب الحقيقية وراء الفجوة الإدارية التي نشأت بين ناديي الأهلي والزمالك على مدار السنوات الماضية، متطرقًا أيضًا إلى رأيه في تصريحات محمود عبد الرازق «شيكابالا» الأخيرة ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي.

الاستقرار الإداري سر تفوق الأهلي

أكد كمال درويش أن الفارق الأساسي بين الأهلي والزمالك يعود إلى الاستقرار الإداري، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يتمتع بمجالس إدارة مستقرة منذ ما يقرب من 40 إلى 50 عامًا.

وأوضح أن هذا الاستقرار نتج عن وجود قيادة متجانسة، وخطط واضحة، والتفاف جماعي من جميع عناصر النادي حول الإدارة المنتخبة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على النجاحات المتتالية التي يحققها الأهلي على المستويين المحلي والقاري.

صراعات داخلية تعرقل الزمالك

وفي المقابل، أشار درويش إلى أن نادي الزمالك يعاني منذ سنوات طويلة من أزمات وصراعات داخلية متكررة، حيث تواجه أي إدارة منتخبة محاولات عرقلة من داخل المجلس نفسه.

وأضاف أن النادي لم يشهد خلال الفترة الماضية مجلس إدارة يكمل مدته القانونية كاملة، وهو ما تسبب في غياب الرؤية الواضحة وعدم الاستمرارية في اتخاذ القرارات.

رأي درويش في تصريحات شيكابالا

وتطرق رئيس الزمالك الأسبق إلى تصريحات شيكابالا الأخيرة ضد مجلس الإدارة الحالي، معتبرًا أنها لم تكن موفقة.

وأكد أن شيكابالا يُعد أحد أساطير نادي الزمالك والكرة المصرية، وكان من الأفضل أن يتحلى بمزيد من التحفظ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

دعوة لإعادة هيكلة الإدارة

واختتم كمال درويش تصريحاته بالتأكيد، أن الفوضى الإدارية داخل الزمالك أثرت بشكل سلبي على الأداءين الإداري والرياضي، داعيًا إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة الإدارة داخل النادي، ووضع نظام يضمن الاستقرار المؤسسي، من أجل استعادة الزمالك لمكانته الطبيعية وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.



