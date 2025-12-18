جلسة فنية بين أحمد عبدالرؤوف ولاعبي الزمالك استعدادا للقاء الحرس

عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.



وتحدث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران استعدادًا للمباراة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل الفوز في لقاء حرس الحدود المقبل.



ومنح أحمد عبد الروؤف تعليمات خاصة للاعبين تتعلق بأدوار كل لاعب في الملعب قبل انطلاق المران.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.