العالم يحتفي بمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير.. 3 مليارات مشاهدة للحدث الثقافي الأبرز

أكد الإعلامي أحمد موسى أن افتتاح المتحف المصري الكبير حظي باهتمام عالمي واسع، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الدولية تابعت الحدث واعتبرته الأهم ثقافيًا هذا الأسبوع.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الاحتفالية شهدت متابعة غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد المشاهدات ملياري مشاهدة، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات خلال اليومين المقبلين.

ورد موسى على من حاولوا التقليل من أهمية الحدث، قائلًا: “هناك من يروج لأكاذيب بأن رؤساء وملوك العالم لم يحضروا، لكن الحقيقة أن العالم كله كان حاضرًا ومتابعًا لهذا الحدث التاريخي”.

وأضاف أن جماعة الإخوان نسقت مع جهات صهيونية لبث الشائعات حول الحضور، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تؤثر في الصورة المشرفة التي قدمتها مصر أمام العالم، وقال: “بعض الأبواق المأجورة اعتادت نشر الأكاذيب، بينما مصر ترد بالإنجاز والحقيقة”.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الاحتفالية بعظمة الحضارة المصرية لاقت إشادة دولية واسعة، لتؤكد مجددًا مكانة مصر التاريخية والحضارية الفريدة على مستوى العالم.