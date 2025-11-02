يوسف القعيد: الرئيس السيسي بيكتب التاريخ بصدق.. فيديو

قال الروائي يوسف القعيد، إن حسيت وانا بتفرج على افتتاح المتحف المصري الكبير، بأن التاريخ بيتكتب قدامي بيكتبها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدق وإنسانية نادرة ودرجة عالية من التواضع وحب البلد والمصريين.

وأضاف القعيد، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع البلد على الطريق أنها تكون مرة أخرى من أعظم بلاد الأرض على الإطلاق.

وأشار إلى أننا نتعرض لمحاولات التشكيك وهي من أخطر ما يمكن رغم أنها مستمرة من وسائل إعلامية، وأنا مبسوط إن قواتنا المسلحة بره هذه القصة تماما.

وتابع : الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤسس مصر الحديثة بعد محمد علي باشا في القرن التاسع عشر، وسعد زغلول وجمال عبد الناصر في القرن العشرين، والرئيس السيسي في القرن الحادث والعشرين.