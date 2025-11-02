قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
بعد تعادل الأهلي مع المصري.. شوبير يؤكد على صعوبة الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صحيفة صينية: افتتاح المتحف المصري الكبير يُجسد نهضة حضارية ويعزز مطالب استعادة الآثار المصرية من الخارج

افتتاح المتحف المصري الكبير
افتتاح المتحف المصري الكبير
أ ش أ

 أكدت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن افتتاح المتحف المصري الكبير أمس الأحد يمثل حدثًا حضاريًا عالميًا ورسالة ثقافية من مصر إلى العالم، مشيرة إلى حضور عشرات الوفود الدولية ورؤساء الدول والحكومات، فيما وجّه الرئيس الصيني شي جين بينج رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة.


وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأحد، إن المتحف المصري الكبير، وهو أكبر متحف في العالم مُخصص لحضارة قديمة ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية تغطي سبعة آلاف عام من التاريخ، ظهر أخيرًا للجمهور بعد أكثر من عقدين من العمل، ويضم 5 آلاف قطعة من آثار الملك توت عنخ آمون تُعرض كاملة لأول مرة، من بينها قناعه الذهبي وعرشه وعربته.


وأشارت الصحيفة إلى أن افتتاح المتحف يحمل دلالات حضارية إلى جانب دوره في تعزيز السياحة، مستشهدة بتأكيد الرئيس السيسي أن المشروع يمثل “نتاج شراكة عالمية وتكريمًا للحضارة الإنسانية”.


ولفتت الصحيفة إلى استمرار المطالب المصرية والدولية باستعادة قطع أثرية بارزة لا تزال في الخارج، ومنها حجر رشيد وعدد من المومياوات المعروضة في المتحف البريطاني، مؤكدة أن احترام مصر عبر إعادة هذه القطع سيكون أكبر من أي خسارة مادية محتملة.


وانتقدت الصحيفة "الرواية الغربية التاريخية" التي بررت بقاء آثار دول الجنوب في المتاحف الغربية تحت ادعاء توفير حماية أفضل لها، معتبرة ذلك “تغليفًا للنهب الاستعماري”، مشيرة إلى أن دول الجنوب العالمي باتت تشهد نهضة حضارية ووعيًا متزايدًا بحقها في سرد تاريخها.


وأضافت أن الصين لعبت دورًا كبيرًا في دعم جهود الدول النامية للحفاظ على آثارها واستردادها، وطرحت مبادرة الحضارة العالمية لتعزيز التبادل الثقافي على أساس احترام التنوع.


واختتمت الصحيفة بأن مصر ودولًا أخرى كثفت جهودها خلال السنوات الأخيرة لاستعادة آثارها المفقودة، مؤكدة أن المجتمع الدولي يتطلع لعودة المزيد من القطع الأثرية إلى أوطانها بما يمكّن الشعوب من سرد تاريخها الحضاري بشكل كامل.
 

صحيفة جلوبال تايمز الصينية افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا حضاريًا عالميًا رسالة ثقافية من مصر إلى العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مكاتب مصر للطيران بالخارج تشارك السفارات في الترويج للمتحف الكبير.. صور

جانب من الفعاليات

جامعة القاهرة تنظم ورشة العمل الثانية حول النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي

جانب من الفاعليات

جامعة عين شمس تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات البينية

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد