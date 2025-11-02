أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم

وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصراره واستمراره في دعم مشروع المتحف المصري الكبير حتى اكتماله، مؤكدًا أن هذا الصرح العظيم يمثل هدية من مصر إلى الإنسانية جمعاء.

محط أنظار العالم

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المتحف المصري الكبير سيكون محط أنظار العالم.

القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن أغلى ما يضمّه المتحف هو القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، مؤكدًا أنه "لا يُقدّر بثمن" ويُعد من أهم الرموز الأثرية في تاريخ مصر والعالم.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد موسى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها وحضارتها، مشيدًا بالجهود الضخمة التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع العالمي الذي يليق بمكانة مصر وتاريخها.