أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها

قال الإعلامي أحمد موسى إن ما تشهده مصر من اهتمام عالمي واسع ومشاركة دولية كبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير؛ يؤكد أن العالم يرى بلدنا بشكل مختلف تمامًا، وأن صورة مصر في الخارج أصبحت تعكس حضارة عظيمة ودولة آمنة ومستقرة.

الحضور الدولي الضخم

وأوضح موسى، خلال برنامجه “على مسؤليتي”، "العالم لما يجيلك النهاردة، دا معناه إيه؟، لما يجيلك 79 وفد رسمي من مختلف دول العالم، يبقى أنت كده جايب العالم كله عندك"، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الدولي الضخم دليل على مكانة مصر واحترامها على المستوى العالمي.

وأضاف: "نشعر بهذا الحب والفخر والمحبة.. العالم كله بيقول إن مصر حاجة تانية، بلد قوية، آمنة، وبتستحق الإعجاب"، مؤكدًا أن مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود الرسمية في الفعاليات التي تستضيفها مصر تعكس الثقة الدولية في الدولة المصرية وقيادتها وشعبها.

واختتم موسى حديثه، قائلاً إن ما يحدث اليوم ليس مجرد حضور دبلوماسي، بل شهادة من العالم كله على أمن مصر واستقرارها وريادتها في المنطقة.