أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن ما تشهده مصر حاليًا من اهتمام عالمي واسع يُجسد مكانتها التاريخية والحضارية، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الدولية ركزت خلال الساعات الماضية على مصر فقط، وهو ما يعكس مدى القوة الناعمة المصرية وتأثيرها المتصاعد على الساحة الدولية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، إن "الموضوع مش متحف خالص، لكن أكبر من كده بكتير.. دا تجسيد لقوة مصر وشعبها"، موضحًا أن المشهد العالمي اليوم يؤكد أن المجتمع الدولي كله بيتكلم عن مصر وبس، وأن ما تحقق يعكس عمق التاريخ المصري وعظمة حضارته.

الفخر من تاريخ بلدنا

وأضاف موسى: "نشعر دائمًا بالفخر من تاريخ بلدنا، وكل يوم مصر بتثبت إنها كبيرة بتاريخها وشعبها وقدرتها على أن تكون في المقدمة دائمًا".

رسالة للعالم

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما حدث هو رسالة للعالم بأن مصر تمتلك من المقومات التاريخية والثقافية ما يجعلها في طليعة الأمم، وأن قوتها الناعمة هي سر تفوقها واستمرارها في صنع المجد والحضارة.