الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير ليس مكانا لحفظ الآثار بل شهادة على عبقرية مشيّدي الأهرامات .. أحمد موسى: الحفل مبهر | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي



الرئيس السيسي: مصر أول دولة عرفت الحضارة.. واليوم نكتب صفحة جديدة في التاريخ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت أول دولة عرفت الحضارة، وأن مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض قاطبة بما قدمته من منجزات إنسانية وفكرية وفنية خالدة، موضحًا أن الحضارة انطلقت من ضفاف نهر النيل لتنير العالم وتكتب أولى صفحات التاريخ الإنساني.



الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لحفظ الآثار بل شهادة على عبقرية الإنسان الذي شيد الأهرام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لحفظ الاثار بل شهادة على عبقرية الانسان الذي شيد الأهرام ونقش على الجدران سيرة الخلود .

الرئيس السيسي: إنجاز المتحف المصري الكبير جاء نتيجة تعاون دولي واسع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إنجاز المتحف المصري الكبير جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من الشركات والمؤسسات العالمية.



أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير

ظهرت الفنانة شيريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتقديم الاحتفالية وقدمت استعراضا فرعونيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول العالم.

عروض مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عروضا مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات خلال افتتاح المتحف الكبير.

السيدة انتصار السيسي ترتدي زيا يعبر عن هوية الحضارة بافتتاح المتحف المصري الكبير

ارتدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيًا يعبر عن الهوية المصرية للحضارة المصرية، وبه نقوش فرعونية قديمة، وذلك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

فاروق حسني: نحتفل اليوم بلحظة طال انتظارها تُجسد عظمة الحضارة المصرية وخلود روحها

قال الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق إن لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل بالنسبة له حدثًا استثنائيًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أنه كان يعيش من أجل هذه اللحظة التي "انتظرها يومًا بعد يوم حتى رآها ماثلة أمامه في هذا الصرح العظيم".

المرتبات هتزيد | عمرو أديب يعلن خبرًا مثيرًا بسبب المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مزايا المتحف المصري الكبير كثيرة جدا ، موضحا إنه يساهم في ازدهار السياحة، كما يدر عملة صعبة على الدولة.

مصطفى وزيري: بعض المصريين القدماء كانوا يرتدون صنادل وشباشب من الذهب

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور سيكون يوم 4 نوفمبر وهو نفس اليوم الذي تم فيه اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922.



أحمد موسى يكشف موقفا تاريخيا للرئيس السيسي أثناء إنشاء المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

هو ده تاريخ مصر.. أحمد موسى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: حفل مبهر

