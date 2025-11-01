مصطفى وزيري: بعض المصريين القدماء كانوا يرتدون صنادل وشباشب من الذهب

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور سيكون يوم 4 نوفمبر وهو نفس اليوم الذي تم فيه اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922.



أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة واستثنائية لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أن كل ما يتعلق بافتتاح المتحف المصري تم بشكل دقيق.

ولفت إلى أن هناك مرممين في مصر يمكنهم تدريس علم وفن الترميم في العالم كله، حيث إنهم مدرسة في الترميم، وهناك أكبر مخازن ومراكز ترميم في مصر هي الأكبر في الشرق الأوسط تم افتتاحها في 2010.



وتابع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أنه لا توجد قطعة أثرية غير مهمة من وجهة نظر الأثريين والمتخصصين.



وواصل أن قاعات مقبرة توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير لم يراها أحد من قبل ومغلقة أمام الجمهور ويروها لأول مرة خلال افتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأردف أن هناك نباتات وسلال ودوم وبذور وفاكهة وصنادل وشباشب تعرض لأول مرة في المتحف المصري الكبير من مجموعة توت عنخ آمون، موضحا أن بعض المصريين القدماء كانوا يرتدون صنادل من الذهب.



واختتم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك 130 عكازًا تم العثور عليها في مقبرة توت عنخ آمون، لافتا إلى أن هناك أسرارًا لا يعرفها عن أحد عن المقابر.