مصطفى وزيري: ارتفاع المسلة المعلقة بالمتحف الكبير 18 مترا بوزن 90 طنا

علق مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .



وقال مصطفى وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "المسلة المعلقة أمام المتحف الكبير كانت متكسرة على 3 أجزاء".

وأكمل مصطفى وزيري، أن ارتفاع المسلة المعلقة أمام التحف المصري الكبير 18 مترا بوزن أكثر من 90 طنا والسائح يقدر يمشي تحت المسلة ويرى خرطوش الملك رمسيس الثاني.

وتابع وزيري، أن المسلة عبارة عن كتلة واحدة من الجرانيت تنتهي بقمة مدببة ويتم كتابة النقوش الهيروغليفية على كل جوانبها.