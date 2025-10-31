ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر

في أجواء احتفالية تسبق افتتاح المتحف المصري الكبير بساعات، بثّ الإعلامي أحمد موسى مقطعاً مباشراً من أمام المتحف، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، لاستعراض الأجواء الميدانية وحالة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الحدث التاريخي.

وخلال جولته، عبّر موسى عن فخره بما حققته الدولة المصرية من إنجاز، قائلاً: «قدرنا نعمل هذا الصرح العملاق.. العالم كله النهاردة بيقول مصر بتعمل إيه؟».

وأكد أن ما يراه العالم اليوم هو نتاج جهد وعزيمة دولة استطاعت تحويل حلم المتحف إلى واقع، مضيفاً: «مبروك لبلدنا.. مبروك لمصر.. تبقوا فخورين وسعداء ببلدكم.. كلنا فرحانين، مفيش أجمل من كده».

وأشار إلى أن المنطقة المحيطة بالمتحف تشهد حالة من الانضباط والتنظيم، وسط استعدادات أمنية مشددة وترحيب رسمي بضيوف مصر، مؤكداً أن الحدث يُعد لحظة فخر لكل مصري.