تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

يتابع المصريين في الداخل والخارج، ما يجري خلال الساعات الأخيرة، بشأن المتحف المصري، وعن جاهزية الطرق، والاستعداد لاستقبال الضيوف.

قام الإعلامي أحمد موسى بجولة حول المتحف لاستعراض حركة المرور والاستعدادات الأمنية، مشيرًا إلى أن الوفود الدولية بدأت في الوصول إلى مصر، وأن قادة وزعماء ومسؤولين من مختلف دول العالم سيشاركون في الحدث، وقال: «أهلا وسهلا بضيوف مصر.. العالم كله موجود عندنا».

وأضاف أحمد موسى، خلال البث المباشر عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، قائلًا: "شكرًا لكل واحد جاي يشارك مصر فرحتها، شكرًا لكل واحد جاي لمصر، العالم كله يتنظر افتتاح المتحف المصري الكبير، العالم كله جاي لينا يا جماعة بسم الله مشاء الله، أيو العالم كله جاي لينا.

وتابع:"أهو الأهرامات قدامكم، جنبها المتحف المصري الكبير، أيوا يا جماعة قدامكم أهو، مصر بلد الأمن والأمان الحقيقي، العالم كله أهلا بيكم، الكرة الأرضية كلها عندها حدث واحد وهو افتتاح المتحف المصري.

وواصل موسى استعراض المشاهد المباشرة من محيط المتحف والأهرامات قائلاً: «احنا عاملين جمال يا جماعة.. عاملين إبداع والله، لحظات فخر وبهجة وقوة لازم تبقى سعيد وفرحان ببلدك، والناس اللي سعيدة وفرحانة لازم نشكرهم، والناس اللي مش مبسوطة، ولا يفرقوا معانا".

وأكد موسى فخره بما تحقق: «قدرنا نعمل هذا الصرح العملاق.. العالم كله النهاردة بيقول مصر بتعمل إيه؟».

وأوضح أن أنظار العالم تتجه إلى مصر لمتابعة هذا الحدث التاريخي الذي يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة، مشيرًا إلى الاستعدادات المكثفة وظهور المنطقة في أبهى صورها من حيث التنظيم والنظافة وحركة المرور.

وتابع أحمد موسى: «المتحف قدام حضراتكو.. بكرة العالم كله ما عندوش إلا هذا المكان.. عيون العالم على أجمل مكان، أكبر حضور لاحتفالية بكرا هتشوفوها معانا».

وأضاف: «الدنيا ما شاء الله.. الشوارع كلها في منتهى النظافة والاستعدادات على أعلى مستوى.. لا في طريق اتقفل ولا الحياة اتعطلت، عظمة على عظمة، أحسن حاجة بتتعمل، أحسن حاجة بنقدمها، أهلا وسهلاً بضيوف مصر، من النهاردة الضيوف بدأت تتوافد إلى مصر، تأمين وحركة ما شاء الله، بلدنا جميلة جدًا، عندنا 42 ملك ورئيس دولة وحكومة و37 منظومة، لازم تبقوا فخورين ببلدنا".

وأكمل: "لازم نكون فخورين ببلدنا بالصرح الكبير دا، العالم كله يتحدث عن مصر، مفيش أحلى من كدا، المتحف المصري يستعد لاستقبال تاريخي، بكرا العالم كله قدامه هذا الحدث، 450 قناة تنقل الحدث، 74 مؤسسة إعلامية من أوروبا، 54 مؤسسة من أمريكا، 64 مؤسسة من العالم العربي ، و37 مؤسسة إعلامية من آسيا، بالإضافة إلى الإعلام المصري كله، العالم كله مش وراه حاجة غير مصر، مصر عاملة عظمة والله، إحنا بنوري حضراتكم جزء بسيط من اللي بيتعمل وبكرا هتشوفوا عظمة، مصر بلد الأمن والاستقرار، بعد ساعات العالم كله شايف، العالم بكرا هيقول مصر عاملة أعظم احتفال يليق بمصر وحضارتها".

واستطرد: "بكرا الساعة 4 على قناة صدى البلد، هقول ليكم التكاليف من أول وضع حجر الأساس حتى الافتتاح، كل جنيه ادفع هنعرف ادفع إزاي، كمان أهو من قدام المتحف مفيش شارع أتفقل والله، أدي الشوارع أهو قدامكم، أنا ماشي معاكم أهو والدنيا ماشية".

وختم موسى حديثه قائلًا: «مبروك لبلدنا.. مبروك لمصر.. تبقوا فخورين وسعداء قوي ببلدكم.. كلنا فرحانين.. مفيش أجمل من كده، الله اكبر على مصر، يا أحلى اسم في الوجود يا مصر".