افتتاح المتحف المصري الكبير.. الداخلية تعلن عن التحويلات المرورية

أعلنت وزارة الداخلية انه فى إطار الاستعدادات الجارية لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر، وحرصاً على تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية إلى طرق بديلة.

على النحو التالى :-

- شارع النيل بالجيزة: القادم من ميدان كوبرى الجامعة حتى أسفل كوبرى ١٥ مايو.. يسلك شارع البطل أحمد عبد العزيز.

- الطريق الدائرى: القادم من أعلى السلام.. يسلك مسطح نفق السلام تجاه جسر السويس.

- محور كورنيش النيل: القادم من كوبرى ١٥ مايو حتى ميدان أثر النبى.. يسلك محور تحيا مصر.

- المحور المركزى بمدينة ٦ أكتوبر: القادم من ميدان جهينه حتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.. يسلك وصلة دهشور طريق الواحات.

- طريق الإسكندرية الصحراوى: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصرى.. يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو الصعود لمحور تحيا مصر.

- محور ٢٦ يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابى.. يسلك مطلع الدائرى تجاه القوس الغربى.

وستتواجد الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية وإرشاد المواطنين للمحاور البديلة.