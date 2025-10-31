قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور

نورهان خفاجي

 استعدت الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٥، واستكملت وزارة الطيران المدني استعداداتها الشاملة لإستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الفريد الذي يُجسد عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

يشهد مطار القاهرة الدولي،  تجهيزات خاصة واستعدادات على أعلى مستوى، قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الموافق غدا السبت، 1 نوفمبر،  حيث يرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مباني الركاب (1، 2، 3، و4) لاستقبال كبار الزوار والوفود الرسمية وضيوف مصر من مختلف الدول.

ويجري مطار القاهرة الدولي، خطة تطوير شاملة ، حيث تم تجهيز كاونترات مخصصة للوفود القادمة، ووضع بانرات تعريفية متعددة اللغات عن المتحف المصري الكبير، فضلًا عن تشكيل فرق عمل إضافية فى كل التخصصات لتسهيل اجراءات السفر والوصول للوفود المشاركة؛ لاسيما زيادة فرق العمل من منسقي الصالات والعلاقات العامة داخل مباني الركاب، لتأمين التشغيل وتقديم الدعم الفوري عند الحاجة، ضمن خطة شاملة تعكس جاهزية وكفاءة منظومة قطاع الطيران المدني  في إدارة الأحداث الكبرى، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن المتحف على شاشات المطار، وتشغيل الشاشة العملاقة (5D) أمام مبنى الركاب رقم (2) لبث مراسم الافتتاح مباشرة.

قالت وزارة الطيران المدني، إن هناك خطة تشغيل متكاملة تجري بالتكامل بين مطاري القاهرة، وسفنكس الدولي باعتباره البوابة الجوية الاقرب إلى المتحف، وذلك وسط تنسيق وتعاون تام مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تم تشكيل فرق ميدانية من قيادات الوزارة وشركاتها التابعة لمتابعة تنفيذ  خطة التشغيل بما يضمن أعلى مستويات الدقة والإنسيابية والتكامل بين جميع الجهات، لخروج الحدث بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر وريادتها على الساحة الدولية.

كما ستُنقل فعاليات ومراسم افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة عبر شاشات العرض في مطار  القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولى وجميع المطارات المصرية، لتعيش صالات السفر والوصول أجواء هذا الحدث الوطني التاريخي بالتزامن مع الاحتفال المقام بمنطقة الأهرامات، في مشهد احتفالي يعكس فخر المصريين بهذا الإنجاز العظيم.

ويُعد مطار سفنكس الدولي البوابة الجوية الأقرب إلى موقع المتحف، حيث تم رفع كفاءة الصالات ومناطق الخدمة، وتحديث الأنظمة الأمنية والتكنولوجية، مع إبراز الهوية البصرية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة في التصميمات الداخلية للمطار، كما تم وضع شاشات ضخمة داخل صالة السفر ولأول مرة في المطارات المصرية للتسهيل علي الراكب لمعرفة رحلته داخل وخارج صالات السفر، بالإضافة إلى أنه تم تطوير صالة كبار الزوار وتخصيص ترمك للطائرات الرسمية والخاصة، لضمان إنسيابية حركة الطائرات واستقبال ضيوف مصر في أجواء متميزه تليق بقيمة الحدث العالمي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تجسد عظمة مصر وحضارتها، مشيرًا إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تأتي في إطار دورها الوطني لتقديم تجربة سفر استثنائية لضيوف مصر من أنحاء العالم المختلفة .

كما أكد وزير الطيران المدني أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الملاحة الجوية في ضمان انتظام حركة الطيران عبر  الأجواء المصرية، مشيرًا إلى أن منظومة الملاحة الجوية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في دعم انسيابية الرحلات وتنسيق الحركة الجوية بكفاءة عالية، بما يضمن استمرار مستويات الأمان والسلامة على مدار الساعة.

مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تضع راحة المسافر في مقدمة أولوياتها، وتحرص على أن تكون المطارات المصرية واجهات حضارية تعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تقدم في مجالات النقل الجوي والملاحة والخدمات اللوجستية والسياحية .

