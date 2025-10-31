أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير أهم حدث بالقرن الـ 21

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه متواجد أمام المتحف المصري الكبير، والجميع ينتظر غدًا افتتاح المتحف، وأن هذا الحديث يعتبر الأهم في القرن الـ 21.

وأضاف أحمد موسى، خلال البث المباشر عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك" أن العالم بالكامل تتجه أنظاره إلى مصر، وإلى المتحف المصري الكبير، وأن الجميع على اتم الاستعداد لهذا الحفل الكبير.

ولفت إلى أن العالم بالكامل يتابع الحفل من مصر، وأن الشوارع بالكامل مستعدة، ولم يتم غلق أي طريق، وأن النظافة على أعلى مستوى.

وقام الإعلامي أحمد موسى، بجولة حول المتحف لاستعراض حركة المرور والاستعدادات الأمنية، مشيرًا إلى أن الوفود الدولية بدأت في الوصول إلى مصر، وأن قادة وزعماء ومسؤولين من مختلف دول العالم سيشاركون في الحدث.