الإصلاح والنهضة يعين النائب خالد حنفي أمينًا لأمانة ذوي الإعاقة بالمركزية بالحزب

أصدر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين النائب خالد حنفي أمينًا لأمانة ذوي الإعاقة بالمركزية، في خطوة تعكس توجه الحزب للاستعانة بالكفاءات ذات الخبرة السياسية والمجتمعية الواسعة.

وجاء القرار في ضوء الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناءً على ما تم عرضه من رؤى تنظيمية. ويُعد النائب خالد حنفي أحد قيادات حملة «مواطن» المعروفة بدورها في العمل العام، ويتمتع بسجل سياسي وتنظيمي ممتد، وخبرة عملية في ملفات التواصل المجتمعي والعمل الميداني.

وأكد الحزب أن انضمام شخصية بخلفية سياسية وخدمية مثل النائب خالد حنفي يعزز من قدرة أمانة ذوي الإعاقة على أداء دورها بفاعلية، وتوسيع نطاق الاهتمام بقضايا الإعاقة من منظور حقوقي وتنموي متكامل، بما يتسق مع رؤية الحزب في دعم الفئات الأولى بالرعاية ودمجها في الحياة العامة.

ونص القرار على نشره عبر الصفحة الرسمية لحزب الإصلاح والنهضة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه. وصدر القرار في 16 ديسمبر 2025، ضمن مسار الحزب لتطوير بنيته التنظيمية والاستفادة من الخبرات المتراكمة في العمل السياسي والمجتمعي.