كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي
ماهر همام: ما حدث مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب درس قاسٍ وصعب
بدون وسطاء.. الرئيس الفنزويلي يرد على «ترامب»: الثورة مستمرة والسلطة للشعب
اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو
استجابة لانتقادات الأسعار.. «فيفا» يطرح تذاكر خاصة بـ 60 دولارًا لمباريات مونديال 2026
ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. اغتنم ثوابها في حياتك
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط بتوقيع 59 دولة
ماهر همام: تجربة نيجيريا جاءت في توقيت مهم.. و«أمم أفريقيا» تحتاج لخبرات كثيرة |فيديو
مجدي طلبة: منتخب مصر مُؤهل لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس الأمم الإفريقية
رحيل مُتوقع .. إعلامي يكشف موقف ناصر منسي مع الزمالك | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تنسيق بين لجان البرلمان والتنمية المحلية والبيئة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أ ش أ

أعربت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، عن تطلعها للتعاون والعمل المشترك مع اللجان النوعية المختلفة بمجلس الشيوخ ومن بينها لجنة الطاقة والبيئة بما يحقق خدمة المواطنين فى جميع المحافظات، وكذا الملفات المرتبطة بعمل اللجنة فيما يخص وزارة البيئة بما يحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود العمل البيئى ودمجه فى خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفداً من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، والنائب محمد ذكي وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .

وقدمت وزيرة التنمية المحلية، التهنئة لوفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، متمنية له وأعضاء اللجنة دوام النجاح والتوفيق .

 تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بعمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومنها تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، وكذا تحسين جودة الهواء، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدلاً من السولار وجهود دعم المحافظات في التصدي للتغيرات المناخية بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 .

واستعرض رئيس لجنة الطاقة وأعضاء اللجنة ،خلال اللقاء، أهم أنشطة العمل خلال 5 سنوات قادمة، فيما يخص الملفات والمبادرات والدراسات والمقترحات التي ستعمل عليها اللجنة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة وتقديم كل الدعم والتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التنمية المحلية والبيئة بما يحقق خدمة المواطن والوطن.

ورحبت الوزيرة بكافة الأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء والتي تتوافق مع رؤية وخطة الوزارتين واستراتيجيات الدولة في الكثير من الملفات وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ بعض المبادرات التي تسعى لخدمة المواطنين وكذا تطوير العمل في عدد من ملفات وزارة البيئة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، حرص اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك والمستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لصالح المواطن خاصة، وأن دور وزارة التنمية المحلية محوري ورئيسي في التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ودعم جهود التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدًا حرص اللجنة علي دعم جهود وزارة البيئة فيما يخص السياسات التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتنفيذ المشروعات ذات أثر بيئي ويدعم الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، بما يساعد في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .
وأشاد بجهود وزيرة التنمية، على مستوى ملفات ومجالات عمل وزارة التنمية المحلية خلال فترة عملها منذ توليها المسئولية، وكذا عدد من الملفات المهمة في عمل وزارة البيئة منذ تكليفها بمهام الوزارة.

وزيرة التنمية تعاون اللجان مجلس الشيوخ

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

توروب

ييس توروب يطلب رحيل مهاجم الأهلي في يناير.. والأهلي يحاول تسويقه

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

مفيدة شيحة

هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تعلن فوز المرشحين في شعبة محرري شؤون البيئة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات :تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية

لحم الغذلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

الملاعب البريطانية تستبدل برجر لحم البقر بلحم الغزلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

فوائد صحية مذهلة للجسم عند تناول السردين.. هل يُسبّب أضرار عند الإفراط فيه؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟

لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها

طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

