تنسيق بين لجان البرلمان والتنمية المحلية والبيئة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة

أعربت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، عن تطلعها للتعاون والعمل المشترك مع اللجان النوعية المختلفة بمجلس الشيوخ ومن بينها لجنة الطاقة والبيئة بما يحقق خدمة المواطنين فى جميع المحافظات، وكذا الملفات المرتبطة بعمل اللجنة فيما يخص وزارة البيئة بما يحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود العمل البيئى ودمجه فى خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفداً من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، والنائب محمد ذكي وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .

وقدمت وزيرة التنمية المحلية، التهنئة لوفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، متمنية له وأعضاء اللجنة دوام النجاح والتوفيق .

تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بعمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومنها تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، وكذا تحسين جودة الهواء، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدلاً من السولار وجهود دعم المحافظات في التصدي للتغيرات المناخية بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 .

واستعرض رئيس لجنة الطاقة وأعضاء اللجنة ،خلال اللقاء، أهم أنشطة العمل خلال 5 سنوات قادمة، فيما يخص الملفات والمبادرات والدراسات والمقترحات التي ستعمل عليها اللجنة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة وتقديم كل الدعم والتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التنمية المحلية والبيئة بما يحقق خدمة المواطن والوطن.

ورحبت الوزيرة بكافة الأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء والتي تتوافق مع رؤية وخطة الوزارتين واستراتيجيات الدولة في الكثير من الملفات وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ بعض المبادرات التي تسعى لخدمة المواطنين وكذا تطوير العمل في عدد من ملفات وزارة البيئة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، حرص اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك والمستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لصالح المواطن خاصة، وأن دور وزارة التنمية المحلية محوري ورئيسي في التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ودعم جهود التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدًا حرص اللجنة علي دعم جهود وزارة البيئة فيما يخص السياسات التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتنفيذ المشروعات ذات أثر بيئي ويدعم الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، بما يساعد في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

وأشاد بجهود وزيرة التنمية، على مستوى ملفات ومجالات عمل وزارة التنمية المحلية خلال فترة عملها منذ توليها المسئولية، وكذا عدد من الملفات المهمة في عمل وزارة البيئة منذ تكليفها بمهام الوزارة.