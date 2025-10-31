قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ساعات من الافتتاح.. أحمد موسى ينقل أجواء المتحف المصري الكبير في بث مباشر

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قبل ساعات من انطلاق الحدث التاريخي المنتظر، بث الإعلامي أحمد موسى مقطعاً مباشراً من أمام المتحف المصري الكبير، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، مؤكدًا أن افتتاح المتحف يمثل "الحدث الأبرز في القرن الحادي والعشرين".

وأوضح موسى أن أنظار العالم تتجه نحو مصر لمتابعة هذا الافتتاح الضخم، الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية ومكانتها العالمية، مشيداً بحجم الاستعدادات التي تشهدها المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث ظهرت الطرق والمداخل في أبهى صورها من حيث التنظيم والنظافة والانسيابية المرورية.

وأضاف: «المتحف قدام حضراتكم.. بكرة العالم كله ما عندوش غير هذا المكان.. عيون العالم على أجمل وأعظم صرح ثقافي في التاريخ»، مؤكداً أن الأجواء تعكس الجاهزية الكاملة للاحتفال الذي ستتابعه مئات الملايين حول العالم

المتحف المصري الكبير الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الفنانة عزة لبيب

عزة لبيب لصدى البلد: افتتاح المتحف المصري الكبير فخر لمصر والمصريين

الفنانة ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: المتحف الكبير تجسيد لعظمة وعبقرية المصري القديم

الفنانة تيسير فهمي

تيسير فهمي تطلب الدعاء لزوجها بعد تعرضه لوعكة صحية

بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد