قبل ساعات من الافتتاح.. أحمد موسى ينقل أجواء المتحف المصري الكبير في بث مباشر

قبل ساعات من انطلاق الحدث التاريخي المنتظر، بث الإعلامي أحمد موسى مقطعاً مباشراً من أمام المتحف المصري الكبير، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، مؤكدًا أن افتتاح المتحف يمثل "الحدث الأبرز في القرن الحادي والعشرين".

وأوضح موسى أن أنظار العالم تتجه نحو مصر لمتابعة هذا الافتتاح الضخم، الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية ومكانتها العالمية، مشيداً بحجم الاستعدادات التي تشهدها المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث ظهرت الطرق والمداخل في أبهى صورها من حيث التنظيم والنظافة والانسيابية المرورية.

وأضاف: «المتحف قدام حضراتكم.. بكرة العالم كله ما عندوش غير هذا المكان.. عيون العالم على أجمل وأعظم صرح ثقافي في التاريخ»، مؤكداً أن الأجواء تعكس الجاهزية الكاملة للاحتفال الذي ستتابعه مئات الملايين حول العالم