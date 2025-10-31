فرحتي لا توصف..ماذا قالت نادية مصطفى عن افتتاح المتحف المصري الكبير

عبّرت الفنانة نادية مصطفى عن سعادتها وفخرها بمصر بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". حيث نشرت صورة قديمة لها تُظهرها مرتدية فستانًا ، مؤكدة أنها ليست صورة مُولدة عبر الذكاء الاصطناعي، بل هي صورة حقيقية تعود إلى عدة سنوات مضت.

وقالت نادية مصطفى في منشورها: " ومن يوم وعيت على هذه الدنيا وأنا فخورة بمصريتي. واليوم فرحتي لا توصف وأنا أرى التايم لاين على فيسبوك غارقًا في عظمة التاريخ وجمال الانتماء."

وأضافت الفنانة أن فرحتها الحقيقية لا تكمن فقط في الملابس التي تليق بالملوك والملكات، بل في هذا الإحساس العظيم بالفخر والانتماء لمصر

أكدت نادية أن مصر كانت وستظل مصدر إلهام وفخر لجميع أبنائها، مشيرة إلى أن "صورة مصر النهاردة على السوشيال ميديا هي رسالة راقية للعالم كله. نحن أصحاب حضارة وهوية، وحب مصر وفخرنا بها يسرى في دمائنا."

اختتمت نادية مصطفى منشورها بتوجيه رسالة وطنية قائلة: "تحيا مصر".

ويأتي هذا المنشور في وقت يعكس فيه الكثير من المصريين فخرهم واعتزازهم بهويتهم الوطنية، خاصة مع انتشار العديد من الصور والمحتوى على السوشيال ميديا الذي يعكس عظمة وتاريخ مصر الحضاري.