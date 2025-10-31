قالوا عن المتحف المصري الكبير.. وزير البترول في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط

ما بين عظمة التاريخ وقوة الحاضر، تستعد مصر لحدث حضاري وثقافي تاريخي يجتذب أنظار العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لتعيد مصر من خلاله تقديم حضارتها الممتدة عبر العصور إلى العالم في أبهى صورة.



افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يعزز صورة مصر الايجابية أمام العالم، ويؤكد أهميتها كمقصد حضاري وسياحي فريد، سيكون هذا الحدث شاهدا على مجد أجدادنا الذين صنعوا التاريخ وعلى ما يصنعه احفادهم في الحاضر للبناء على هذا الإرث التاريخي.



يروي المتحف المصري الكبير للعالم قصة أعرق حضارات الأرض ، كما تشهد كنوزه الأثرية علي براعة المصريين القدماء في اكتشاف الذهب وصناعة التاريخ من خلاله.



واليوم، نحن نستلهم منهم ونواصل البناء على إرثهم بإعادة اكتشاف واستغلال مناجم الذهب في مصر، بالتعاون مع شركائنا العالميين.



القاهرة على موعد مع العالم في هذا الافتتاح، حيث ننتظر حضور قادة وزعماء العالم وكبار الشخصيات، وأتطلع - بشكل خاص - إلى استقبال شركاء النجاح من رؤساء كبرى شركات الطاقة والتعدين عالمياً، الذين يأتون إلى القاهرة هذه المرة ليس لمناقشة مشروعات أو استثمارات جديدة، بل يحلون ضيوفا على حضارتنا المصرية الخالدة، في فرصة فريدة للتعرف عن قرب على عظمة ومنجزات هذه الحضارة التي لا تزال تلهم العالم حتى اليوم.