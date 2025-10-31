قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قالوا عن المتحف المصري الكبير.. وزير البترول في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

ما بين عظمة التاريخ وقوة الحاضر، تستعد مصر لحدث حضاري وثقافي تاريخي يجتذب أنظار العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لتعيد مصر من خلاله تقديم حضارتها الممتدة عبر العصور إلى العالم في أبهى صورة.


افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يعزز صورة مصر الايجابية أمام العالم، ويؤكد أهميتها كمقصد حضاري وسياحي فريد، سيكون هذا الحدث شاهدا على مجد أجدادنا الذين صنعوا التاريخ وعلى ما يصنعه احفادهم في الحاضر للبناء على هذا الإرث التاريخي.

يروي المتحف المصري الكبير للعالم قصة أعرق حضارات الأرض ، كما تشهد كنوزه الأثرية علي براعة المصريين القدماء في اكتشاف الذهب وصناعة التاريخ من خلاله. 

واليوم، نحن نستلهم منهم ونواصل البناء على إرثهم بإعادة اكتشاف واستغلال مناجم الذهب في مصر، بالتعاون مع شركائنا العالميين.

القاهرة على موعد مع العالم في هذا الافتتاح، حيث ننتظر حضور قادة وزعماء العالم وكبار الشخصيات، وأتطلع - بشكل خاص - إلى استقبال شركاء النجاح من رؤساء كبرى شركات الطاقة والتعدين عالمياً، الذين يأتون إلى القاهرة هذه المرة ليس لمناقشة مشروعات أو استثمارات جديدة، بل يحلون ضيوفا على حضارتنا المصرية الخالدة، في فرصة فريدة للتعرف عن قرب على عظمة ومنجزات هذه الحضارة التي لا تزال تلهم العالم حتى اليوم.

المتحف المصري الكبير المتحف الكبير عظمة الحضارة المصرية وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الجنوال دان كين

رئيس هيئة الأركان الأميركية يصل إلى إسرائيل ويجري جولة بطائرة فوق غزة

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

نعيم قاسم

حزب الله: الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل راعيا للعدوان

بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد