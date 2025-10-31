قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
توك شو

450 قناة لنقل الحدث.. أحمد موسى: 42 زعيماً في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

إسراء صبري

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال بث مباشر على صفحته بموقع الفيس بوك، أن مصر تستعد لأكبر احتفالية في تاريخها الحديث، بمشاركة 42 ملكاً ورئيس دولة وحكومة، إلى جانب حضور وفود رسمية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن ضيوف مصر بدأوا في التوافد منذ مساء الخميس، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية على أعلى مستوى.

وكشف موسى أن أكثر من 450 قناة فضائية ووسيلة إعلامية عالمية ستنقل الحدث، من بينها 74 مؤسسة أوروبية، و54 من أمريكا، و64 من العالم العربي، و37 من آسيا، بالإضافة إلى تغطية شاملة من الإعلام المصري.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يستعد لاستقبال العالم في لحظة تاريخية غير مسبوقة، قائلاً: «مصر بتقدم أعظم احتفال يليق بحضارتها.. بلدنا جميلة وآمنة ومستقرة، والعالم كله بكرة هيشوف العظمة المصرية».

وأكد على أنه سيكشف خلال التغطية الخاصة على قناة صدى البلد تفاصيل تكاليف المشروع منذ وضع حجر الأساس حتى لحظة الافتتاح، مشيراً إلى أن كل ما تحقق من إنجاز هو ثمرة دعم القيادة السياسية وإصرار المصريين على إبراز هويتهم الحضارية أمام العالم.

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى المتحف المصري الكبير

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

