450 قناة لنقل الحدث.. أحمد موسى: 42 زعيماً في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال بث مباشر على صفحته بموقع الفيس بوك، أن مصر تستعد لأكبر احتفالية في تاريخها الحديث، بمشاركة 42 ملكاً ورئيس دولة وحكومة، إلى جانب حضور وفود رسمية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن ضيوف مصر بدأوا في التوافد منذ مساء الخميس، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية على أعلى مستوى.

وكشف موسى أن أكثر من 450 قناة فضائية ووسيلة إعلامية عالمية ستنقل الحدث، من بينها 74 مؤسسة أوروبية، و54 من أمريكا، و64 من العالم العربي، و37 من آسيا، بالإضافة إلى تغطية شاملة من الإعلام المصري.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يستعد لاستقبال العالم في لحظة تاريخية غير مسبوقة، قائلاً: «مصر بتقدم أعظم احتفال يليق بحضارتها.. بلدنا جميلة وآمنة ومستقرة، والعالم كله بكرة هيشوف العظمة المصرية».

وأكد على أنه سيكشف خلال التغطية الخاصة على قناة صدى البلد تفاصيل تكاليف المشروع منذ وضع حجر الأساس حتى لحظة الافتتاح، مشيراً إلى أن كل ما تحقق من إنجاز هو ثمرة دعم القيادة السياسية وإصرار المصريين على إبراز هويتهم الحضارية أمام العالم.