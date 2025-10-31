الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير

طرح سؤالاً عبر محركات البحث في مقارنة، أيهما أفضل المتحف المصري أم المتحف المصري الكبير؟، تلك المنافسة بين أقدم متاحف مصر وأحدثها وأضخمها يدور الحديث.



أيهما أفضل المتحف المصري أم المتحف المصري الكبير؟



ويتمتع كل متحف منهم بعظمة محتوياته وشموخ تاريخة العريق، وقطعة الأثارية الفريدة التي تجمع تاريخ المصري القديم وحضارات مصرالمتعاقبة من الزمن السحيق.



ونسرد أبرز القطع الآثرية في المتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير، في السطور القادمة لنوضح روعة وجمال مقتنايتهم.

المتحف المصري في التحرير



أبرز القطع الأثرية في المتحف المصري بالتحرير



يحتوي المتحف المصري في التحرير على قطع أثرية فريدة،كأقدم متحف في الشرق الأوسط ،أبرزها قاعتي كنوز تانيس والقناع الجنائزى لـ الملك بسوسنس الأول المذهب،وبهما قرابة 2000 قطعة أثرية نادرة من مقابر ملوك تانيس.



ويحتوي المتحف أيضا على قاعة مومياوات الحيوانات، ليس لها مثيل في العالم متنوعة في عرضها وطريقة سيناريو العرض الخاص بها.



ويتضمن المتحف تماثيل عملاقة للملوك، ورؤس تمثايل ومقابر ملكيةرائعة،تشمل جولتك منطقة ترفيهية يسمكنك الاستمتاع بها في الممسي الترفيهي.



أبرز القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير؟



المتحف المصري الكبير أصبح حديث العالم، وتزامناً مع افتتاحة نستعرض معاً أبرز القاعات والقطع الآثرية الهامة خلال زيارتك للمتحف وسط كنوزة الرائعة.

المتحف المصري الكبير



يتمتع المتحف المصري الكبير بـ قاعة الملك توت عنخ آمون وكنوزة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية يأتي على رأسها القناع الذهبي للملك،بالإضافة إلى مركبا الملك خوفو "مراكب الشمس"، وتمثال الملك رمسيس ومجموعتة الملكية،والدرج العظيم ومايحملة من تمثايل ملوك.