توك شو

حفظ الطعام والأعشاب الطبية.. أسرار التفوق الغذائي عند قدماء المصريين

قالت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية في مركز البحوث الزراعية، إن المصري القديم تميز بقدرات متقدمة في حفظ الطعام بطرق طبيعية، حيث استخدم تمليح الأسماك وتجفيف الخضروات والفواكه للحفاظ عليها لفترات طويلة.

وأشارت خلال حوارها على قناة صدى البلد إلى أن المصري القديم كان أول من ابتكر منتجات لا تزال جزءاً من الثقافة الغذائية حتى اليوم مثل الزبيب والمشمشية والملوخية المجففة.

وأضافت أن المصريين القدماء أدركوا مبكراً العلاقة بين الغذاء والصحة، فاستعملوا الأعشاب الطبيعية والزيوت مثل زيت الخروع والسمسم لعلاج الأمراض وتقوية المناعة، كما تميزت أدوات الطهي والأواني الفخارية المصنوعة من طمي النيل بأنها كانت صحية وغير متفاعلة مع الطعام، ما يعكس وعي المصري القديم بنقاء المواد التي يستخدمها.

وأكدت أن المتحف المصري الكبير سيعرض نماذج أصلية من هذه الأدوات ضمن مقتنياته، ليقدم للعالم صورة متكاملة عن عبقرية المصري القديم في بناء نظام غذائي وصحي متكامل، يجمع بين البساطة والعلم والفن في آن واحد.

المصري القديم معهد تكنولوجيا الأغذية البحوث الزراعية المتحف المصري الكبير

