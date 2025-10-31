قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها

إسراء صبري

كشفت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية في مركز البحوث الزراعية، عن ملامح المطبخ المصري القديم وعلاقته بالحياة اليومية للمصريين القدماء.

وقالت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن المصري القديم سبق عصره في فهم الغذاء الصحي، واعتمد على الطبيعة في تكوين وجباته وأدوات طهيه وتخزينه.

وأضافت أن المصري القديم اتبع نظاماً غذائياً متوازناً اعتمد على الحبوب الكاملة والعسل والدهون النباتية، واستخدم أدوات فخارية لطحن الحبوب وطهي الطعام. 

وأشارت إلى أن هذه الأدوات ستعرض ضمن قاعات المتحف المصري الكبير خلال حفل افتتاحه، لتوثّق جانباً من تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة.

ولفتت إلى أن القمح والشعير شكلا عماد المائدة الفرعونية، حيث كان الخبز يصنع منهما بشكل أساسي، بينما اعتمد المصري القديم على الأسماك والبط والإوز كمصادر للبروتين، مع اتباع طرق طهي صحية مثل الشوي والسلق والخبز فقط، دون استخدام أي مواد ضارة أو دهون حيوانية مكررة.

تكنولوجيا الأغذية البحوث الزراعية المصري القديم المتحف المصري الكبير

