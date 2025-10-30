محمد خميس: المتحف المصري الكبير رمز حضاري يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد إبداع عصرنا الحديث

أعرب الفنان محمد خميس، عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد "جوهرة المتاحف على مستوى العالم"، وأنه يمثل نقلة نوعية كبرى في مجالات المتاحف وعلم المصريات والسياحة المصرية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميتين منة فاروق وآية عبد الرحمن، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المتحف الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل رمز حضاري يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد الإبداع الفني والهندسي في عصرنا الحديث.

وأوضح خميس أن افتتاح المتحف الكبير يأتي تتويجًا لحالة وطنية متكاملة بدأت منذ موكب المومياوات الملكية، وهو الحدث الذي أعاد إلى وجدان المصريين، وخاصة الشباب، ارتباطهم العميق بجذورهم التاريخية.

وقال إن الفعاليات الثقافية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة ساهمت في إحياء روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية، ودفعت الأجيال الجديدة إلى الاهتمام بالتراث والهوية المصرية القديمة بطريقة غير مسبوقة.

وأشار خميس إلى أن التصميم المعماري للمتحف يعكس بعمق فلسفة الحضارة المصرية القديمة، سواء من خلال التمثال الضخم لرمسيس الثاني الموضوع داخل بحيرة مياه رمزية تجسد فكرة الخلق والبعث، أو من خلال المسلة المعلقة والواجهة المستوحاة من الأهرامات في دلالة على الارتباط الوثيق بين الشمس والهرم في الفكر الديني المصري القديم.

وأردف، أن العرض المتحفي، المتمثل في السلم العظيم والقاعات الـ12، صُمم ليعبر عن الهوية المصرية في كل تفاصيله، مما يجعل الزائر يعيش تجربة فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة.