جنوب سيناء تتأهب للحدث الأضخم: شاشات عملاقة بشرم الشيخ لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير



​تستعد محافظة جنوب سيناء بمشاركة شعبية واسعة في الحدث الثقافي الأضخم بالقرن الحادي والعشرين، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر 2025.

وتأتي هذه الاستعدادات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعميم المشاركة في الفعاليات الوطنية الكبرى، التي تُعيد تقديم حضارة الفراعنة بوجهٍ يليق بمكانة مصر التاريخية وريادتها الإنسانية.



​أعلن اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن تجهيز شاشات عرض عملاقة في مختلف مدن المحافظة. وتهدف هذه المبادرة إلى بث فعاليات الافتتاح مباشرة، ليكون المواطنون والسائحون جزءًا أصيلًا من المشهد الحضاري الذي يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المتحف يمثل تجسيدًا حقيقيًا لقوة مصر الناعمة، ورسالة تؤكد أن الحضارة المصرية لا تزال تُلهم العالم وتُدهشه.

​شهدت مدن المحافظة استعدادات مكثفة لتوفير الشاشات في أبرز المواقع الحيوية، خاصة في المدن السياحية وعلى رأسها شرم الشيخ. أوضح المحافظ أن شرم الشيخ، باعتبارها من أبرز الواجهات السياحية العالمية، استحوذت على النصيب الأكبر؛ حيث تم إعداد أكثر من عشر شاشات عملاقة.

تنتشر هذه الشاشات في مواقع حيوية متعددة، مثل: السوق القديم، وخليج نعمة، وأمام مطار شرم الشيخ الدولي، وشارع السلام، ودلتا شرم، وسوهو سكوير، والمسرح الروماني، فضلًا عن شاشات الفنادق الكبرى.

​أضاف محافظ جنوب سيناء أن جميع الميادين ستتزين بأجواء الحدث العالمي، بما يتيح لمواطني المدينة وزائريها متابعة فعاليات الافتتاح وسط أجواء احتفالية فريدة. أكد المحافظ أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في دعم التكامل بين السياحة والثقافة، مشيرًا إلى أن بث الافتتاح يروّج للمحافظة عالميًا كإحدى أهم المقاصد السياحية في الشرق الأوسط، ويعكس حرص القيادة السياسية على جعل المواطن شريكًا في كل إنجاز يعزز صورة مصر الحضارية.

