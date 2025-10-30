قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
محافظات

جنوب سيناء تتأهب للحدث الأضخم: شاشات عملاقة بشرم الشيخ لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير

شاشات عملاقة
شاشات عملاقة
ايمن محمد


​تستعد محافظة جنوب سيناء  بمشاركة شعبية واسعة في الحدث الثقافي الأضخم بالقرن الحادي والعشرين، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر 2025. 

وتأتي هذه الاستعدادات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعميم المشاركة في الفعاليات الوطنية الكبرى، التي تُعيد تقديم حضارة الفراعنة بوجهٍ يليق بمكانة مصر التاريخية وريادتها الإنسانية.
 

​أعلن اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن تجهيز شاشات عرض عملاقة في مختلف مدن المحافظة. وتهدف هذه المبادرة إلى بث فعاليات الافتتاح مباشرة، ليكون المواطنون والسائحون جزءًا أصيلًا من المشهد الحضاري الذي يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر. 

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المتحف يمثل تجسيدًا حقيقيًا لقوة مصر الناعمة، ورسالة تؤكد أن الحضارة المصرية لا تزال تُلهم العالم وتُدهشه.
​شهدت مدن المحافظة استعدادات مكثفة لتوفير الشاشات في أبرز المواقع الحيوية، خاصة في المدن السياحية وعلى رأسها شرم الشيخ. أوضح المحافظ أن شرم الشيخ، باعتبارها من أبرز الواجهات السياحية العالمية، استحوذت على النصيب الأكبر؛ حيث تم إعداد أكثر من عشر شاشات عملاقة. 

تنتشر هذه الشاشات في مواقع حيوية متعددة، مثل: السوق القديم، وخليج نعمة، وأمام مطار شرم الشيخ الدولي، وشارع السلام، ودلتا شرم، وسوهو سكوير، والمسرح الروماني، فضلًا عن شاشات الفنادق الكبرى.
​أضاف محافظ جنوب سيناء أن جميع الميادين ستتزين بأجواء الحدث العالمي، بما يتيح لمواطني المدينة وزائريها متابعة فعاليات الافتتاح وسط أجواء احتفالية فريدة. أكد المحافظ أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في دعم التكامل بين السياحة والثقافة، مشيرًا إلى أن بث الافتتاح يروّج للمحافظة عالميًا كإحدى أهم المقاصد السياحية في الشرق الأوسط، ويعكس حرص القيادة السياسية على جعل المواطن شريكًا في كل إنجاز يعزز صورة مصر الحضارية.
 

