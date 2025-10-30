زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو

قال زاهي حواس، عالم الآثار، إن هناك متحف افتتح قريبا في تورينو، وهو متحف جبار وكبير جدا لم يحضره إلا بعض الوزراء، أما المتحف المصري الكبير سيحضره أكثر من 60 شخصية عالمية، لأن "توت عنخ آمون" هو البطل.

وأضاف زاهي حواس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي"، على قناة "دي ام سي"، أن المتحف المصري الكبير يكمن جماله في انتظار العالم كله له، وأن رئيس مصر وشعب مصر بيقولوا إن عندنا مشاكل اقتصادية ومع ذلك عملنا هذا المتحف، لأننا نؤمن أن الآثار المصرية هي ملك للعالم كله.

وتابع: عملنا مكاسب ضخمة، يوم السبت لدينا 60 ملك ورئيس ورئيس وزراء يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير، ولم يحدث هذا الاحتفاء بمتحف في العالم كما سيحدث للمتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن يوم السبت سينقل العالم كله احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، منوها أننا أنفقنا 2 مليار دولار، مليار من اليابان ومليار من مصر، قائلا "بعد سنتين من اليوم المبلغ ده هيجي قده مرتين لأن هذا المتحف سيساهم في تنشيط السياحة في مصر.