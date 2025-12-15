قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

دراما رمضان 2026 على طاولة مناقشات لجنة الدراما بالأعلى للإعلام

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استضافت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، علا الشافعي، رئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وتم خلال اللقاء مناقشة الخريطة العامة للدراما المصرية وأبرز القضايا التي سيتم طرحها في الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢٦.

وأكدت علا الشافعي، أن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة في الموسم الرمضاني تتناول العديد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري وتؤكد هويته، كما تفتح المجال لطرح قضايا إنسانية واجتماعية يقدم بعضها لأول مرة على الشاشة، مثل قانون التبرع بالأعضاء وقانون الرؤية من وجهة نظر الرجل، وغيرها.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما من الشركة المتحدة بالدراما الوطنية، ممثلة في مسلسلات مثل «رأس الأفعى» و«الحب والحرب»، وهما من أبرز المشروعات التي وضعتها الشركة ضمن خطتها منذ بداية إعدادها للموسم الدرامي الحالي.

وأضافت رئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن دراما رمضان ٢٠٢٦ تقدم ثلاثية درامية مهمة تستعرض قضايا الحب والزواج والانفصال وتأثيرها في الحياة الأسرية، وذلك من خلال ثلاثة أعمال متنوعة تمثل تنوعا في الشرائح العمرية المستهدفة.

من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، عن تفاؤلها بدراما الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢٦، والذي يأتي ليطرح عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة، وهو النهج الذي بدأته الشركة المتحدة منذ العام الحالي من خلال تناولها قضايا مثل التحرش بالأطفال ودور الأيتام وغيرها.

كما وجهت اللجنة الشكر إلى الشركة المتحدة على مجمل الأعمال الدرامية التي قدمت في عام ٢٠٢٥ والتي أسهمت في تشكيل ملامح جديدة لخريطة الدراما في الموسم المقبل، بما يشعر المواطن المصري بوجود صوت يعبر عن قضاياه وهمومه، ويفتح في الوقت نفسه الفرصة أمام مشاركة واسعة للشباب في الساحة الدرامية بمختلف مجالات الصناع.

