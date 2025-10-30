زاهي حواس: المتحف المصري الكبير يضم أهم أثر في الدنيا "توت عنخ آمون".. فيديو

قال زاهي حواس، عالم الآثار، إنه والدكتور فاروق حسني، أسعد الناس بافتتاح المتحف المصري الكبير، لأن كان حلم لم يتوقعا أن يتم، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبنيه هذا الحلم.

وأضاف زاهي حواس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي"، على قناة "دي ام سي"، أن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم من ناحية المساحة ب130 ألف متر مكعب، والأهم في هذا المتحف أن أخذ شهرة كبيرة لأنه يعرض فيه أهم أثر في الدنيا وهو توت عنخ آمون.

وتابع: اهتمام العالم كله بافتتاح المتحف المصري الكبير يرجع إلى أنه يضم آثار أشهر ملك في الدنيا وهو توت عنخ آمون حيث المجموعة الكاملة له داخل المتحف المصري الكبير.