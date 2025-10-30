زاهي حواس: المتحف المصري الكبير يحمل مردودًا سياسيًا وسياحيًا ضخمًا لمصر

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أن المتحف المصري الكبير له مردود سياسي خاصة بعد زيارة ملوك ورؤساء من دول العالم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بمردود سياسي على أعلى مستوى.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن المتحف المصري الكبير مؤسسة ثقافية ضخمة، مؤكدا أن أغلب البيوت المجاورة للهرم تحولت إلى فنادق بتكلفة 50 دولارا في الليلة الواحدة.

وتابع عالم الآثار الكبير، أن الشقق الفندقية تحل أزمات وسيكون هناك مردود سياحي كبير.