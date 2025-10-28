زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي غير مسبوق يضع مصر في صدارة التراث الإنساني

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل يمثل حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه، موضحًا أن المتحف يعد الأكبر على مستوى العالم ويضم مجموعة توت عنخ آمون الكاملة لأول مرة.

وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم على قناة DMC، إن المتحف لا يُعتبر مجرد مكان لعرض الآثار، بل مؤسسة ثقافية وتعليمية متكاملة، تجمع بين المعرفة والعلم، وتحتوي على أحدث معامل الترميم المجهزة بأحدث التقنيات العالمية، التي تتيح ترميم القطع الأثرية وعرضها بطريقة غير مسبوقة.

وأضاف أن المتحف يجسد التزام الدولة المصرية بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ويؤكد دورها الريادي في حماية التراث الحضاري الإنساني وإبرازه للعالم بأبهى صورة.

وأشار وزير الآثار الأسبق إلى أن حفل الافتتاح سيحظى بتغطية إعلامية عالمية واسعة، بمشاركة أكثر من 500 محطة تلفزيونية، وبحضور نحو 60 رئيس دولة وملكًا ورئيس حكومة، ما يعكس المكانة الاستثنائية للمتحف على خريطة الثقافة والتراث العالمي.