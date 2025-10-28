قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

تتواصل بوتيرة متسارعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية داخل المتحف المصري الكبير، استعدادًا للافتتاح المرتقب في الأول من نوفمبر المقبل، والذي يترقبه العالم بأسره، حيث تجري الأعمال على ثلاثة مستويات رئيسية وهي مستوى تجهيزات حفل الافتتاح وتفاصيل التنظيم والاستقبال لضمان خروج الاحتفالية بصورة مبهرة تليق باسم مصر ومكانتها، ومستوى التجهيزات الأثرية داخل المتحف، حيث يواصل فريق العمل وضع الرتوش النهائية على القطع الأثرية وترتيبها وتنظيفها داخل قاعات العرض المختلفة، في إطار خطة العرض المتحفي التي تبرز روائع الحضارة المصرية عبر العصور بأسلوب حديث ومتطور، بجانب مستوى أعمال الصيانة والتي تُجرى حالياً لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق والخدمات الفنية والتقنية المرتبطة بتجربة الزوار.

المتحف المصري الكبير 

ويواصل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، متابعته الدورية والمستمرة للوقوف أولاً بأول على كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية، من خلال جولات تفقدية متواصلة بالمتحف، وتستمر على مدار الأيام القليلة المتبقية على الافتتاح، شملت متابعة ما يتم من أعمال داخل قاعات العرض المختلفة، وكافة الترتيبات التنظيمية الأخرى.

وأعرب الوزير عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من قبل القائمين على تنظيم هذا الحدث وبخاصة فرق العمل بالوزارة والمتحف، موجهاً الشكر للجميع لما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية.

وأكد على ضرورة مواصلة هذه الجهود والانتهاء من إنجاز جميع التجهيزات النهائية في التوقيتات المحددة والالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في كافة مراحل التنفيذ، مع الاهتمام بأدق التفاصيل لضمان خروج هذا الحدث التاريخي الهام على أكمل وجه وبالصورة المُشرفة التي تعكس عظمة ومكانة مصر الحضارية وجهود أبنائها في هذا الصرح الثقافي الفريد.

رافق الوزير خلال هذه الجولات كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، و رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف. 

وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حفل المتحف وزير السياحة

