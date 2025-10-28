قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستقبل وطن: افتتاح المتحف الكبير إعلان ميلاد عصر ثقافي برؤية مصرية خالصة

عبد الرحمن سرحان

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول فارقة في مسار الدولة المصرية الحديثة، ليس فقط كحدث أثري أو ثقافي، بل كإعلان جديد عن ميلاد عصر يربط بين الهوية والتطور، بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.

وأوضح الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن حرص رؤساء وقادة العالم على حضور الافتتاح يعكس إدراك المجتمع الدولي لقيمة مصر الحضارية ومكانتها كصاحبة أقدم ذاكرة إنسانية على وجه الأرض، مشيرًا إلى أن وجود هذا العدد غير المسبوق من الزعماء في القاهرة يؤكد الاحترام الكبير للدور المصري في حماية التراث الإنساني ودعم السلام العالمي.

وأضاف أن ما أنجزته الدولة في هذا المشروع العملاق هو نموذج يُدرّس في التخطيط والإدارة، حيث تم دمج التكنولوجيا الحديثة مع الرؤية الجمالية للمكان، ليخرج المتحف الكبير تحفة معمارية تحكي قصة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ حتى الدولة الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بأن الهوية الثقافية ركيزة من ركائز التنمية.

وأكد الحبال أن الافتتاح لا يُعد مجرد مناسبة فنية أو بروتوكولية، بل حدث يعيد صياغة صورة مصر عالميًا، ويرسل رسالة طمأنينة وثقة إلى كل المستثمرين والسائحين بأن أرض الحضارة لا تعرف التوقف، وأن القوة الناعمة المصرية قادرة على فرض حضورها عبر الثقافة قبل السياسة والاقتصاد.

و أشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن المتحف الكبير سجل مفتوح للإنجاز الإنساني، وجسر يربط الأجيال القادمة بجذورهم. مضيفًا أن هذا المشروع العملاق سيبقى شاهدًا على أن المصريين حين يجتمعون خلف هدف وطني، يصنعون ما يعجز العالم عن تحقيقه في عقود.

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

