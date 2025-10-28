قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
سياحة النواب: الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير يرسخ مكانة مصر كمركز حضاري عالمي

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أميرة خلف

أعربت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن بالغ فخرها واعتزازها بالافتتاح العالمي المرتقب للمتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الصرح الحضاري العملاق سيشكل علامة فارقة في تاريخ السياحة المصرية والعالمية على حد سواء.

ووصفت سحر طلعت، المتحف المصري الكبير بأنه "أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين"، ليس فقط بمقاييس مصر، بل على مستوى العالم أجمع، لافتة إلى أن المتحف يمثل رسالة سلام وحضارة من أرض مصر إلى الإنسانية جمعاء.

وفي سياق تصريحاتها، أبرزت النائبة الآثار الإيجابية المتوقعة للمتحف على قطاع السياحة بمصر حبق دفعة قوية لاقتصاد السياحة بأن  يُتوقع أن يجذب المتحف ملايين الزوار سنوياً من جميع أنحاء العالم، مما سينعكس إيجاباً على معدلات الإشغال الفندقي، وحركة الطيران، والقطاعات السياحية المساندة مثل المطاعم والنقل والخدمات، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة مع تنويع المنتج السياحي حيث يضيف المتحف بُعداً ثقافياً وحضارياً عميقاً للمنتج السياحي المصري، مما يثري تجربة الزائر ويطيل فترة مكوثه، ويجذب شريحة جديدة من السياح المهتمين بالتاريخ والآثار والثقافة، إلى جانب السياحة الترفيهية في المدن الساحلية.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى عمل المتحف أيضا على خلق فرص عمل جديدة حيث سيوفر المتحف ومحيطه آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري في مجالات عدة، مما يسهم في خفض معدلات البطالة مع تعزيز الصورة الذهنية لمصر حيث يقدم المتحف صورة مشرقة عن مصر كدولة راعية للثقافة والحضارة والإرث الإنساني، ويعيد تأكيد مكانتها كأهم مقصد سياحي ثقافي على خريطة العالم بجانب خلق مسارات سياحية جديدة حيث  سيشكل المتحف محوراً جديداً للجذب السياحي في منطقة الهرم، مما سينشط حركة السياحة بينه وبين أهرامات الجيزة ومنطقة سقارة، ويسهم في إعادة توزيع تدفقات السياح.


 

