أخبار العالم

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت
بورصة الكويت
أ ش أ

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على تراجع مؤشراتها، حيث سجل المؤشر العام انخفاضا بنحو 62.51 نقطة بما نسبته 0.69% ليصل إلى مستوى 9020.96 نقطة، إذ جرى تداول نحو 336 مليون سهم عبر 21 ألفا و758 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 94.3 مليون دينار كويتي.


وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 60.02 نقطة، بما نسبته 0.72% ليصل إلى مستوى 8286.29 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 163 مليون سهم من خلال 11 ألفا و10 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 30.1 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 66.22 نقطة بما نسبته 0.68% ليصل إلى مستوى 9648.83 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 172 مليون سهم عبر 10 آلاف و748 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 64.2 مليون دينار كويتي.


كذلك تراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 46.27 نقطة بما نسبته 0.54% ليصل إلى مستوى 8600.82 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 64 مليون سهم عبر 4384 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 12.7 مليون دينار كويتي.


وكانت شركات "ديجتس" و"ع عقارية" و"سينما" و"أسمنت" و"العقارية" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "يوباك" و"أصول" و"الخليجي" و"نابيسكو" و"أولى تكافل" الأكثر انخفاضا.
 

