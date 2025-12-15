برلمانية: الحلول الإنسانية والعلمية لمواجهة كلاب الشوارع تحمي المجتمع

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن التعامل مع ظاهرة انتشار كلاب الشوارع يجب أن يتم وفق منهج علمي وإنساني متكامل، يوازن بين حماية المواطنين من المخاطر الصحية، وفي مقدمتها حالات العقر وانتشار مرض السعار، وبين الالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان والمعايير الدولية المعتمدة.

وأوضحت الكسان فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن ما تتبناه الدولة حاليًا من توسيع برامج التحصين والتعقيم وإنشاء مراكز إيواء مؤهلة يمثل نقلة نوعية في إدارة هذا الملف الشائك، مؤكدة أن الاعتماد على الحلول المستدامة هو السبيل الوحيد لتحقيق نتائج طويلة الأمد دون الإضرار بالنسيج البيئي أو المجتمعي.

وشددت النائبة على أهمية رفع الوعي المجتمعي بدور المواطنين في الحد من الظاهرة، سواء من خلال عدم الاعتداء على الحيوانات أو الإبلاغ عن الحالات الخطرة، إلى جانب دعم جهود منظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية حقيقية في هذا المجال.

واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم كل الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الصحة العامة، وفي الوقت ذاته ترسيخ صورة الدولة المصرية كدولة تحترم القيم الإنسانية وتلتزم بالمعايير الحضارية في تعاملها مع قضايا الإنسان والحيوان معًا.