برلماني: مكافحة كلاب الشوارع ضرورة وطنية لحماية المواطنين دون الإخلال بالمعايير الإنسانية

أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن ملف مكافحة انتشار كلاب الشوارع يُعد من القضايا الحيوية التي تمس الأمن الصحي للمواطنين، مشددًا على أهمية التعامل معه برؤية متوازنة تجمع بين حماية الصحة العامة والالتزام الكامل بالمعايير الإنسانية والرحمة بالحيوان.

برامج التعقيم والتحصين والتوعية المجتمعية

وأوضح الدسوقي فى تصريح خاص لـ صدي البلد أن تحركات الدولة، وفي مقدمتها الشراكة التي أطلقها وزير الزراعة مع المجتمع المدني، تعكس وعيًا حقيقيًا بضرورة تبني حلول علمية مستدامة، تقوم على برامج التعقيم والتحصين والتوعية المجتمعية بدلًا من الأساليب العشوائية أو غير الإنسانية.

وأضاف أن مجلس النواب يدعم بقوة أي خطوات تنفيذية تُسهم في الحد من حالات العقر الآدمي، والحفاظ على سلامة المواطنين، وفي الوقت ذاته تحترم القوانين الدولية والاستراتيجية العالمية لمكافحة السعار، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني هو الضمان الحقيقي لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن معالجة ظاهرة كلاب الشوارع يجب أن تكون جزءًا من خطة وطنية شاملة تراعي البعد الصحي والبيئي والإنساني، وتسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وبناء منظومة حضارية للتعامل مع حيوانات الشوارع في مصر.