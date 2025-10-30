زاهي حواس: مصر حريصة على الآثار.. وقدمت أعظم متحف في العالم

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أنه دائما ما أؤكد أن قرار تركي لوزارة الأثار في عام 2011 كان افضل قرار لأنه تفرغت لألقاء المحاضرات بالخارج والإكتشافات الأثرية.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته للسفراء بالخارج بالحديث عن السياسة المصرية، مؤكدا أن السفير المصري في واشنطن يقوم بمجهودات كبيرة.

وتابع عالم الآثار الكبير، أن المحاضرات التي ألقيها في الخارج يحضرها ما بين 2000 إلى 3000 شخص، مؤكدا أنه دائما ما أؤكد في محاضراتي بأن مصر آمنة، وتلك هي رسالتي لكل دولة في العالم.

وأشار زاهي حواس إلى أن أقوم خلال المحاضرات التي ألقيها بعرض فيلم عن المتحف المصري الكبير وأؤكد بأن المصريين بنوا هذا المتحف وأن مصر حريصة على الآثار وتقدم أعظم متحف في العالم.

