بعد اعتذاره على الهواء وتنازل الأهلي.. 6 مشاهد في أزمة الخطيب ومصطفى يونس قبل الوصول لنقطة النهاية

خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت حالة طيبة وردود فعل مميزة بعد ظهور مصطفي يونس نجم النادي الأهلي السابق وأول من حمل كأس دوري أبطال افريقيا للنادي الأهلي معلنا اعتذاره الرسمي لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته بعد تناوله أنباء عن المجلس وصلت الأمر فيما بعد إلى النيابة العامة بعد تقدم الخطيب بعدة شكاوي ضد مصطفي يونس بعد ان تناول فى فيديوهاته الذمم المالية لأعضاء المجلس .

بداية الأزمة .. فيديوهات يونس

بدأت الأزمة عندما ظهرت عدة تصريحات لفيديوهات ومنشورات على قناة YouTube وبعض البرامج التلفزيونية باسم مصطفى يونس تنتقد فيها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وتتهم بعض المسؤولين بأمور مالية وتدير الهجوم بشكل اعتُبر مسيء.



النادي الأهلي تلقى هذه التصريحات على أنها تهم تمس سمعة النادي ومجلس إدارته وتعديات على الذمم المالية، فقرر مجلس الإدارة إحالة مصطفى يونس للتحقيق الداخلي بناءً على مذكرة الشؤون القانونية، وإيقافه كعضو لحين انتهاء التحقيق، وتكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

الإجراءات القانونية وتصعيد الأزمة

الأهلي تقدّم بلاغات رسمية ضد مصطفى يونس إلى النيابة العامة يمثل فيها الخطيب ومجلس الإدارة، بسبب ما وصفته الإدارة بأنه تصريحات مسيئة بحق الرئيس وأعضاء المجلس على مدار السنوات الماضية عبر مقاطع متعددة في برامج مثل الكابتن واللعيب وقناته الخاصة وبالفعل بدأن نيابة النزهة بدأت التحقيق مع مصطفى يونس في هذا البلاغ، واستمرت الجلسات لساعات، ثم أخلت سبيله بضمان محل إقامته.

ماذا قال مصطفي يونس

بعد إخلاء سبيله، نشر مصطفى يونس رسائل مباشرة لجمهور الأهلي والخطيب عبر فيديو على قناته الرسمية، قال فيها إنه لم يتكلم منذ فترة والتزم بما قيل له، وأنه لن يخرج كلام باسمه غير صحيح، معبرًا عن احترامه لجمهور الأهلي، وأنه تكن له وللنادي تقديرًا كبيرًا.

الصلح واعتذار مصطفى يونس

منذ يومين حدث التطور الأهم فى مسار القضية عندما ظهر مصطفى يونس في برنامج اللعيب على قناة MBC مصر وقدّم اعتذارًا رسميًا للنادي الأهلي، لمحمود الخطيب، ولمجلس الإدارة، ولجمهور القلعة الحمراء.

قال خلاله إن المعلومات التي تناولها عن الذمم المالية ومسؤولين بالنادي كانت غير صحيحة ومغلوطة، واعتذر عن أي إساءة صدرت عنه.



رد سريع من النادي الأهلي

وجاء الرد سريعا من جانب النادي الأهلي بعدما قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس، وذلك بعد الاعتذار والصلح.