قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اعتذاره على الهواء وتنازل الأهلي.. 6 مشاهد في أزمة الخطيب ومصطفى يونس قبل الوصول لنقطة النهاية

الخطيب مع مصطفي يونس
الخطيب مع مصطفي يونس

خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت حالة طيبة وردود فعل مميزة بعد ظهور مصطفي يونس نجم النادي الأهلي السابق وأول من حمل كأس دوري أبطال افريقيا للنادي الأهلي معلنا اعتذاره الرسمي لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته بعد تناوله أنباء عن المجلس وصلت الأمر فيما بعد إلى النيابة العامة بعد تقدم الخطيب بعدة شكاوي ضد مصطفي يونس بعد ان تناول فى فيديوهاته الذمم المالية لأعضاء المجلس .
بداية الأزمة .. فيديوهات يونس 
بدأت الأزمة عندما ظهرت عدة تصريحات لفيديوهات ومنشورات على قناة YouTube وبعض البرامج التلفزيونية باسم مصطفى يونس تنتقد فيها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وتتهم بعض المسؤولين بأمور مالية وتدير الهجوم بشكل اعتُبر مسيء. 


النادي الأهلي تلقى هذه التصريحات على أنها تهم تمس سمعة النادي ومجلس إدارته وتعديات على الذمم المالية، فقرر مجلس الإدارة إحالة مصطفى يونس للتحقيق الداخلي بناءً على مذكرة الشؤون القانونية، وإيقافه كعضو لحين انتهاء التحقيق، وتكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية ضده. 
الإجراءات القانونية وتصعيد الأزمة
الأهلي تقدّم بلاغات رسمية ضد مصطفى يونس إلى النيابة العامة يمثل فيها الخطيب ومجلس الإدارة، بسبب ما وصفته الإدارة بأنه تصريحات مسيئة بحق الرئيس وأعضاء المجلس على مدار السنوات الماضية عبر مقاطع متعددة في برامج مثل الكابتن واللعيب وقناته الخاصة وبالفعل بدأن نيابة النزهة بدأت التحقيق مع مصطفى يونس في هذا البلاغ، واستمرت الجلسات لساعات، ثم أخلت سبيله بضمان محل إقامته.

ماذا قال مصطفي يونس 
بعد إخلاء سبيله، نشر مصطفى يونس رسائل مباشرة لجمهور الأهلي والخطيب عبر فيديو على قناته الرسمية، قال فيها إنه لم يتكلم منذ فترة والتزم بما قيل له، وأنه لن يخرج كلام باسمه غير صحيح، معبرًا عن احترامه لجمهور الأهلي، وأنه تكن له وللنادي تقديرًا كبيرًا. 
الصلح واعتذار مصطفى يونس
منذ يومين حدث التطور الأهم فى مسار القضية عندما ظهر مصطفى يونس في برنامج اللعيب على قناة MBC مصر وقدّم اعتذارًا رسميًا للنادي الأهلي، لمحمود الخطيب، ولمجلس الإدارة، ولجمهور القلعة الحمراء.
قال خلاله إن المعلومات التي تناولها عن الذمم المالية ومسؤولين بالنادي كانت غير صحيحة ومغلوطة، واعتذر عن أي إساءة صدرت عنه. 


رد سريع من النادي الأهلي 
وجاء الرد سريعا من جانب النادي الأهلي بعدما قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس، وذلك بعد الاعتذار والصلح.

لماذا حدث هذا التراجع؟
الاعتذار الرسمي من جانب مصطفي يونس، واعترافه بعدم صحة بعض المعلومات التي نُسبت له، جعل النادي يرى أن الخطوة الأفضل هي إنهاء الخلاف والتنازل عن البلاغات بدلًا من استمرار الصراع القانوني بالاضافة الى انهاء حالة الصراع المستمر على مدار سنوات بين الطرفين مع اختلاف أعضاء مجلس الاهلي عبر تاريخه .
بخلاف الأزمة الحالية، هناك توتر تاريخي نسبيا بين مصطفى يونس والخطيب امتد لسنوات، بسبب تباين في الآراء وتوقعات أن يونس يحصل على مناصب داخل الأهلي خاصة عند تغيّر إدارات النادي، لكن العلاقات شهدت تصاعدًا للخلاف خاصة بعد الانتقادات المستمرة من يونس لقرارات وجوانب إدارية داخل النادي.

مصطفي يونس الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال افريقيا محمود الخطيب الخطيب رئيس النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

لميس الحديدي

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

ترشيحاتنا

نفخ الإطارات

احذر نفخ الإطارات إلى الرقم المذكور على الإطار (PSI).. إليك السبب

هواتف أوبو Find X9

قيمة استثنائية مقابل سعر .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

إم جي 5

إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد